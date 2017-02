Paul Stanley sufre asalto a mano armada

El comediante se sigue recuperando del susto

Ahora le tocó al comediante Paul Stanley sufrir los embates de la delincuencia que a diario se vive en la CDMX pues a plena luz del día fue asaltado a mano armada mientras se encontraba atorado en el tráfico.

“Esto me sucedió el jueves pasado como a las 12:40, iba hacia mi casa después de terminar de trabajar y en la Colonia Escandón, ahí por Benjamín Franklin me quedé atorado en el tráfico, entonces de repente se me acercó un chavo y a punta de pistola me pidió que le entregara todo lo que traía, le di mi cartera, mi celular, una cadena y un anillo de oro, todo lo que traía puesto se lo llevó en cuestión de segundos”.

El también conductor del programa “Hoy” y cuyo padre, Paco Stanley, fue asesinado hace 18 años, asegura que nunca sintió miedo al momento en que el delincuente le apuntó con la pistola.

“En todo momento me mantuve muy tranquilo porque estoy consciente de que lo que estas personas buscan son las cosas materiales, y bueno nada más fue pasar un mal rato”.

Paul Stanley recordó que esta no ha sido la primera vez que ha sido víctima de la delincuencia.

“Hace como cuatro años tuve un secuestro express allá en Prolongación División del Norte, me estuvieron trayendo a puras vueltas y al final me fueron a aventar allá por el Estadio Azteca. Afortunadamente, no me golpearon y lo único que se llevaron fue mi camioneta”.

Paul, quien ya levantó la denuncia correspondiente en la delegación Miguel Hidalgo, asegura que no tuvo consecuencias en su salud tras pasar el susto de su reciente asalto y por ello no modificará su forma de vida.

“Esta es mi ruta diaria y nunca me había pasado algo similar por lo que no voy a modificar mi rutina, claro, ahora voy a ser más precavido pero uno no puede dejar de hacer su vida normal. Lo que sí estoy haciendo es darle seguimiento a esta denuncia porque así debe ser, ahora esperemos que las autoridades detengan a esta persona”.

