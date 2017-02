El lago Cachuma se ha recuperado dramáticamente tras las lluvias

Aunque sigue a menos del 50% de su capacidad, hay una enorme diferencia con el 7% al que se encontraba hace apenas semanas

El lago Cachuma, uno de los emblemas de la sequía en California tras llegar a estar a menos del 10% de su capacidad, está en camino de recuperarse gracias a las recientes lluvias.

La tormenta que cayó sobre el Valle de Santa Ynez el pasado 17 de febrero ha conseguido que el nivel de agua del lago, clave en el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Bárbara, suba hasta 31 pies en solo unos días.

El lago Cachuma llegó a estar a apenas el 7% de su capacidad, incluso cuando el resto de California avanzaba a grandes pasos hacia el fin de la sequía gracias al invierno extraordinariamente húmedo que ha vivido el estado. Pero la tormenta más reciente descargó hasta 7 pulgadas de lluvia por toda la región, que después confluyeron en el lago y aumentaron su nivel hasta el 43%.

A pesar de que ni siquiera ha llegado todavía a la mitad de su capacidad, la región celebra con alegría la notable mejora. La situación llegó a ser tan preocupante que la ciudad de Santa Bárbara tuvo que prohibir el riego y se estaba organizando para reabrir una planta desalinizadora con la que conseguir agua potable.

El lago Cachuma puede albegar hasta 193,000 acres-pies de agua, suficiente para abastecer a 400,000 familias durante un año. Provee de agua potable a 250,000 residentes del Goleta Water District y unos 12,000 acres de cultivos en la costa sur del condado de Santa Bárbara.

Pese a su reciente recuperación, el lago Cachuma está bastante por detrás de los otros reservorios hídricos más importantes del estado. Toda California ha experimentado una dramática mejora en las últimas semanas, tal y como indicó el último reporte del U.S. Drought Monitor que declaró que solo el 20% del Estado Dorado permanece bajo algún tipo de sequía.

Así, al menos seis de las reservas de agua más importantes almacenan ahora más del 100% de su media histórica y en el caso del lago Shasta incluso hubo que abrir por primera vez en seis años sus aliviaderos para evitar un desbordamiento.

El último informe del U.S Drought Monitor también reveló que las formas más preocupantes de sequía (“extraordinaria” y “extrema”) han desaparecido del mapa. La zona en torno al lago Cachuma ya no está considerada como bajo condiciones de extrema sequía, sino que desde el 23 de febrero ha pasado a la condición de “severa”.

Pero tal y como recordó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional David Sweet al Los Angeles Times, “La sequía no ha terminado. Y no sabemos si otra tormenta como esa llegará de nuevo. Ciertamente no vemos nada parecido en los próximos siete días”.