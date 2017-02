Autoridades aún investigan la causa de la caída de la avioneta en Riverside

Tres personas perdieron la vida, dos resultaron heridas y dos propiedades quedaron destruidas en el accidente

Tres personas muertas y dos heridas, así como dos propiedades severamente dañadas por el incendio, fue el saldo de un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Riverside la tarde del lunes 27 de febrero, así lo confirmaron ayer las autoridades durante una conferencia de prensa.

Según Michael Moore, jefe de bomberos de la ciudad de Riverside, la avioneta modelo Cessna 310 con cinco tripulantes, se desplomó alrededor de las 4:45 p.m. del lunes, minutos antes de haber despegado del aeropuerto municipal de Riverside rumbo al área de San José.

Moore agregó que de los cinco tripulantes tres eran adolescentes y se cree que habían participado en una competencia de porristas celebrada en el parque de diversiones Disneyland/California Adventure en Anaheim durante el fin de semana pasado.

“Por razones que aún desconocemos la avioneta se desplomó ocasionado un gran incendio y destruyendo al menos dos propiedades y un vehículo. Al principio reportamos que había cuatro personas fallecidas pero luego de la investigación preliminar nos percatamos que fueron tres fallecidos. Una de las victimas recibió heridas de gravedad y la otra heridas leves, pero creemos y confiamos que las dos sobrevivirán”, comentó Moore.

Una de las víctimas, la cual no fue identificada, sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y fue hospitalizada de emergencia en el Centro Medico Regional Arrowhead, en Colton; mientras que la otra sufrió “heridas leves” y fue trasladada al Hospital Comunitario de Riverside, añadió Moore.

“Las sobrevivientes fueron lanzadas de la avioneta cuando esta impactó las propiedades, por fortuna están vivas”, dijo.

El accidente que destruyó dos propiedades ubicadas en la cuadra 6000 de la avenida Rhonda, en Riverside, está ahora en manos de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB por sus siglas en ingles), quienes arribaron a la escena la noche del lunes.

NTSB se encargará de responder los muchos interrogantes, incluyendo si el clima tuvo algo que ver con el desplome o si la avioneta sufrió fallas mecánicas. Por el momento, las propiedades alrededor del accidente continúan evacuadas y se desconoce hasta cuando sus habitantes podrán regresar a ellas.

La noche del lunes varias personas tomaron ventaja del refugio instalado por la Cruz Roja Americana.

Testigos oculares del accidente describieron la escena como apocalíptica. Ernesto Torres, de 24 años de edad, se encontraba reparando su bicicleta de montaña en la cochera de su hogar, ubicada a espaldas del lugar de impacto, cuando el estruendo lo sacudió. Al intentar salir de la cochera, un fuerte calor que emanaba de una bola de fuego lo detuvo.

“Las llamas alcanzaron fácilmente los 300 pies de altura. Como pude salí y corrí hacia un lugar seguro. Luego vi como una persona se arrastraba y fue cuando yo y otros vecinos corrimos a ayudarla. Ella dijo que era la piloto y preguntaba por los demás”, narró Torres a La Opinión el martes en la mañana.

En efecto, la mujer piloto fue socorrida por Torres, Marvinus Johnson y Breonna Johnson, quienes viven a dos casas del lugar. A ellos se agregó Javier Gutiérrez, de 15 años de edad, y juntos estuvieron con ella hasta que las autoridades arribaron.

“Le decíamos que todo iba a estar bien, que se tratara de tranquilizar, pero fue difícil”, dijo el joven.

Torres relató que el impacto fue tal que sacudió las paredes de su hogar, lo que le generó pavor.

“Sí, me dio mucho miedo. Imagínate salir y ver esa bola de fuego, no sabes cómo reaccionar, no sabía qué hacer”, añadió Torres.

Isabel García, de 48 años de edad, tampoco supo cómo reaccionar cuando miró las llamaradas desde su ventana. García, quien vive a escasos metros de la escena, dijo a La Opinión que lo primero que pensó fue en un ataque terrorista ya que el impacto se sintió como una bomba.

“Que agarro a mis hijos y que los cubro y que me escondo, no quería salir, me dio miedo. Luego vi a más gente en la calle y fue cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Fue horrible, el calor se sentía muy fuerte. En ese momento mi instinto fue proteger a mis cuatro hijos”, comentó García.

Salvador Achondo, de 69 años de edad, se encontraba a media milla del lugar cuando se percató que la avioneta echaba humo y tronidos. Achondo narró a La Opinión cómo la avioneta fue perdiendo altura hasta incluso rozar las palmas y árboles del vecindario.

“Sabía que se estaba desplomando, me imaginé lo peor. Manejé hacia la dirección y fue cuando vi humo negro y supe entonces que se había estrellado. Cuando llegué al lugar todo era caos total, gente corriendo por todos lados, con miedo”, dijo Achondo.

En otro punto de la ciudad, Fred Balad, de 56 años de edad, miró como la avioneta se desplomó sobre las viviendas de manera repentina.

“La avioneta no cayó de picada, se desplomó de un solo. La avioneta cayó del cielo. Tuvo que haber sido falla mecánica, un avión no se cae porque sí”, dijo Balad a La Opinión. “Horrible tragedia. Pobrecita gente. Dios los tenga en su santa gloria”.

Hasta el momento, las autoridades no revelan las identidades de las víctimas mortales. La investigación podría tomar varias semanas, dijeron..