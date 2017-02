El condado de Los Ángeles denuncia al estado por ley presuntamente discriminatoria

Las autoridades locales aseguran que perjudica a más un millón de votantes

El condado de Los Ángeles ha demandado al estado de California por una legislación aprobada en 2016 que, afirman las autoridades locales, discrimina contra más un millón de votantes.

La demanda pretende bloquear la ley SB958, por la que se crea la Citizens Redistricting Commission in the County of Los Angeles, una comisión de 14 miembros que redefinirá los límites de los distritos de los supervisores del condado después del censo de 2020.

Según la denuncia, los miembros de la comisión serían elegidos de los partidos políticos, excluyendo injustamente a cerca de un cuarto de los votantes del condado que se registran sin una preferencia de partido.

Según los actuales registros, el 70% de los comisionarios serían demócratas, el 25% republicanos y un 5% pertenecerían a pequeños partidos políticos, afirma la demanda.

Además, la querella alega que la comisión se llevará ilegalmente el control local.

Lara compartió un comunicado en el que dio la siguiente respuesta a la demanda: “es sorprendente que la junta vaya a la corte para oponerse a una ley que reconoce la diversidad de Los Ángeles y promueve la transparencia en un condado cuya población es mayor que la de 40 estados”.

“Si la comisión ciudadana de redefinición de distritos es lo suficientemente buena para la Legislatura y el Congreso [que firmaron la propuesta de Lara como ley], debería ser lo bastante buena para la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles“, añadió.