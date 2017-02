¿Kourtney Kardashian permitió que su hija de 4 años se hiciera un piercing?

La socialité publicó una selfie junto a su hija Penélope en el que la pequeña luce un pendiente en el labio

Después de la gala de los premios Oscar, Kourtney Kardashian compartió en sus redes sociales una instantánea en la que aparecía posando en albornoz y en la cama junto a su hija Penélope, que dormía plácidamente recostada sobre su hombro. Sin embargo, tan inocente estampa ha revolucionado a todos sus seguidores, no por lo entrañable de la misma, sino por el pendiente en forma de aro que la pequeña de 4 años luce en el labio, sobre el que su madre no ha querido dar explicaciones para aclarar si ha permitido que la niña se perfore realmente el labio inferior o, si por el contrario, se trata de un accesorio postizo.

“Nuestro domingo de los Oscar. Sí, eso es un pendiente en el labio. Gracias @Kim Kardashian (sic)“, reza el pie de foto con el que acompañó la controvertida imagen.

Our Oscar Sunday. Yes, that's a lip ring. Thanks @kimkardashian Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 11:04 PST

Curiosamente, Kourtney Kardashian siempre ha sido considerada la menos polémica del clan televisivo, ya que además de ser la única que ha acudido a la universidad, en los últimos años se ha centrado en cuidar de la familia que formó junto a su pareja Scott Disick -padre también de sus hijos Mason (7) y Reign (2)-, dejando un poco aparcada su vida como celebridad. Por otra parte, teniendo en cuenta la obsesión de la mayor de las tres hermanas Kardashian con todo lo orgánico y natural, parece poco probable que haya permitido a su pequeña hacerse un piercing. Quizá el controvertido pendiente sea un regalo de Kim Kardashian a su sobrina, ya que la mujer de Kanye West ha sido vista luciendo en varias ocasiones un aro en el labio inferior en los últimos meses.

Penélope es la mediana de los tres hijos que Kourtney Kardashian tiene con su expareja. Debido a la buena relación que ambos han mantenido de cara a las cámaras de ‘Keeping Up with the Kardashians’, a pesar de los problemas de adicción de Scott, desde su separación no han parado de circular un sinfín de rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, varias fuentes afirman que Kourtney se encuentra de momento felizmente soltera y centrada en el cuidado de sus tres hijos más que en su vida romántica.