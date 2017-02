Seis candidatos pelean por la vacante del distrito 6 de LAUSD

Se enfrentarán en la contienda del 7 de marzo por el puesto que dejó Mónica Ratliff en junta directiva del LAUSD

Seis candidatos se enfrentarán en la contienda del 7 de marzo para obtener la vacante que dejó Mónica Ratliff en la junta directiva del distrito escolar unificado de Los Ángeles (LAUSD).

Ratliff dejó el distrito 6, que representa en su mayoría al este del Valle de San Fernando, para apostar como concejal del ayuntamiento de Los Ángeles. Ratliff se enfrenta a 19 oponentes por el distrito 7.

La candidata Kelly Fitzpatrick-Gonez, de 28 años, espera llenar la vacante de LAUSD y traer su sabiduría de política educativa que ejerció para la Administración Obama en 2014. Fitzpatrick-Gonez, de raíces peruanas, es maestra de ciencias en una escuela intermedia chárter y es la mas joven en la contienda.

Ella quiere asegurarse que todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables, puedan graduarse de la universidad y estén listos para una carrera.

“Estoy corriendo para el consejo escolar para poner las necesidades de los niños y las familias primero. Creo que ofrecer a los padres opciones de alta calidad, incluyendo escuelas Magnet, escuelas piloto y chárter, puede ayudar a proporcionar la mejor educación posible para sus hijos“, dijo Fitzpatrick-Gonez a L.A. School Report.

La joven contendiente espera aumentar el acceso a los servicios de apoyo mediante asociaciones, incrementar el apoyo a los maestros para que puedan proveer instrucción de alta calidad y empoderar a los líderes de la escuelas para crear decisiones de la junta con ayuda de la familia y la comunidad.

“También he argumentado desde el primer día que tenemos que hacer más para asegurarnos de que cada niño reciba una gran educación, y eso significa mejorar nuestras escuelas del distrito, así como nuestras escuelas chárter”.

Patty López fungió como asambleísta del Estado de California del 2014 al 2016 representando al distrito 39.

López, de 49 años y de origen mexicano, le dijo a L.A School Report que decidió correr para el cargo después que miembros de su comunidad la animaron debido a su “verdadera pasión por los niños”. López tiene dos hijas adultas y crió a dos sobrinas.

López espera aumentar el compromiso de los padres, proveer educación de calidad para todos los estudiantes, y crear más programas para estudiantes con necesidades especiales y traer nuevos programas para educación pre-K y para adultos.

“El aprender y ejecutar el papel de miembro de la Asamblea para el estado de California me dio mucha información y también la oportunidad de presentar y luchar por la legislación en nombre de nuestros estudiantes y maestros“, dijo López.

“Trabajé con el liderazgo educativo a nivel estatal y también abogando por organismos de todo el estado para luchar por el financiamiento educativo, lo que me permitió desarrollar muchas relaciones y obtener experiencia que nos puede beneficiar”, añadió.

Imelda Padilla, de 29 años, es comisionada para la comisión de mujeres y niñas del condado de Los Ángeles. Anteriormente trabajó como organizadora comunitaria para Pacoima Beautiful y para la Alianza de Los Ángeles para una Nueva Economía y fundó la organización no lucrativa Together We Do More.

“Soy un verdadero producto de esta comunidad“, dijo Padilla quien creció y vive en Sun Valley y es orgullosamente chicana. “He recorrido todas las calles del distrito, conozco a todas las escuelas y tengo maestros, directores y estudiantes que me instan a correr“.

Padilla le dijo a L.A. School Report que espera obtener un financiamiento justo para las escuelas, mejor desempeño académico y mayor participación de los padres y la comunidad.

Padilla quiere adoptar un enfoque realista de la tecnología y quiere reevaluar el impulso de computadoras para cada estudiante. “En pocas palabras, las familias tienen al menos una computadora, y tienen teléfonos, pero no siempre pueden pagar la conexión de internet cada mes. Tal vez deberíamos pensar en las escuelas como centros wi-fi”, aseveró.

La activista y coordinadora de eventos Gwendolyn Posey le dijo a L.A. School Report que decidió correr por la posición puesto que los padres, estudiantes y maestros necesitan desesperadamente alguien que abogue y proteja sus intereses, su éxito y sus necesidades. Alguien que no este obligado a invertir el interés que removería el enfoque de proporcionar educación de calidad a cada niño en cada campus.

Posey tiene dos hijos graduados del LAUSD y uno más cursando el sexto grado. Ella quiere enfocarse en la seguridad escolar (aumento de la policía del LAUSD), personal de apoyo para maestros y estudiantes y salidas creativas para estudiantes como la enseñanza de oficios y carreras cortas.

Araz Parseghian trabaja como un oficial de préstamo. Tiene una maestría en negocios y ha trabajado en el campo de las finanzas durante 17 años. Él y su esposa tienen dos hijas.

El último contendiente, José Sandoval, es un educador pro animales y no ha demostrado recaudación ni gastos durante su campaña.