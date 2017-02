Te sorprenderá lo que Camila Cabello quiere por su 20 cumpleaños

La cantante Camila Cabello ha revolucionado a sus seguidores de las redes sociales confesando que de cara a su 20 cumpleaños, que celebrará este mismo viernes, querría aumentar un par de tallas el tamaño de sus pechos, aunque no ha especificado si se trata solo de un deseo o si planea tomar medidas para hacer dicho sueño realidad.

“Por mi 20 cumpleaños, lo único que quiero es que mis pechos sean un poco más grandes. Solo un poquito“, aseguró la extrovertida artista en su tablón de Twitter.

for my 20th birthday I just want my boobs to be a LITTLE bigger. Just a little

— Camila Cabello (@camilacabello97) February 27, 2017