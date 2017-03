Agenda NYC: estos son los planes que no puedes perderte esta semana

Viernes 3

Antes de ‘Beauty and the Beast’

Para calentar motores previo al estreno de “Beauty and the Beast”, la más reciente cinta de acción en vivo de los estudios Disney, en El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) se efectuará el Festival of Fairytales: Disney’s Live Action Adventures, una serie que termina el 12 de marzo y que incluye la proyección de filmes como “Maleficent”, “Pete’s Dragon” y “The Jungle Book”. Boletos de $10 a $20. Horarios y detalles en (800) 347-6396 y http://www.elcapitantheatre.com.

Sábado 4

Festival del cerezo

El evento más popular de Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) el Cherry Blossoms Festival, fue tan popular el año pasado, que en esta ocasión los boletos se tienen que comprar por adelantado. La fiesta incluye recorridos por los jardines, creación de origami, presentación de tambores japoneses taiko y muchas otras actividades para toda la familia. Concluye el 12 de marzo. De 9 a.m., a 5 p.m. Boletos $6 a $9. Informes (818) 949-4200 y www.descansogardens.org.

Exponen ‘Mujeres de maíz’

A unos días del comienzo del Women’s History Month, LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presentará la exhibición “Mujeres de Maiz: Twenty Years of ARTivism & Herstory en LA”, una retrospectiva que celebra la herencia creativa de la mujer cultural, política y espiritualmente. Termina el 29 de mayo. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y www.lapca.org.

José González con orquesta

José González, el artista de raíces argentinas nacido en Suecia, se presentará en el Royce Hall de UCLA (340 Royce Drive, Los Angeles) con su orquesta de cámara de 20 miembros, la Göteborg String Theory, con la interpretará los temas más nuevos de su repertorio. 8 p.m. Boletos de $53 a $399. Informes (310) 825-4401 y www.roycehall.org.

Domingo 5

Calles sin autos

Recorre calles desde South Pasadena hasta Azusa caminando, en bicicleta, en patín o corriendo en el 626 Golden Streets, un evento gratuito en el que durante buena parte del día no circulan autos a lo largo de 18 millas. Seis ciudades del valle de San Gabriel, entre ellas San Marino, Acadia, Monrovia y las ya mencionadas, se podrán explorar a partir de las 9 a.m. Para ver el recorrido y más detalles ir a www.626goldenstreets.com.

De cocina cubana La bloguera cubana radicada en Miami, Verónica Cervera, visitará Los Ángeles para hablar de su primer libro “La cocina cubana de Vero”, así como de su blog y de sus recetas favoritas. Luego de la charla firmará el volumen, que estará a la venta en la librería de la Biblioteca Central (630 W. Fifth St., Los Angeles), donde se efectuará el evento. De 1:30 a 2:30 p.m., en el Room A. Entrada gratis. Informes (213) 228-7125 y www.lapl.org/whats-on/events/veronica-cervera.

Musical de Cri-Crí

El Musical de Cri Cri, que se presentará por una temporada en el Studio Theatre Playhouse (1944 Riverside Dr., Los Angeles), incluye la interpretación y actuación de los temas más conocidos del compositor mexicano por parte de los miembros de la Los Angeles Theatre Academy, que dirige Alejandra Flores. Funciones los domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo, y 2, 16, 23 y 30 de abril a las 3 p.m. Boletos de $2 a $15. Informes (323) 741-0785.

Lunes 6

Experiencia bajo el agua

“theBlu: An Underwater VR Experience” es una experiencia de realidad virtual creada por científicos y genios de la cinematografía que permitirá al público explorar las maravillas del océano así como ver de cerca algunas de las más impresionantes especies de la Tierra. Los asistentes podrán “vivir” esta actividad en el Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles), que termina el 28 de abril. Solo para mayores de 10 años. Boletos de $19 a $22. Informes (213) 763-3466 y http://www.nhm.org.

Martes 7

Los Chilli en el Staples

Una de las bandas de rock más emblemáticas de Estados Unidos, los Red Hot Chili Peppers, traerá su North American Tour 2017 al Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) en tres fechas. Los otros shows son el 8 y el 10 de marzo. El grupo trae bajo el brazo su más reciente disco, “The Getaway”. A partir de las 7:30 p.m. Boletos $49 a $99. Informes www.staplescenter.com y (213) 742-7340.

Miércoles 8

Bon Jovi en L.A.

Otro de los rockeros clásicos estadounidenses también actuará en Los Ángeles. Bon Jovi, la gloria de la década de los 80, presentará su gira This House is Not For Sale en The Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde además de presentar lo más nuevo de su banda, interpretará los temas que lo llevaron a ser una de las agrupaciones más reconocidas de hace tres décadas. A partir de las 7:30 p.m. Boletos de $19 a $387. Informes (310) 330-7300 y www.arenainglewood.com.