Traerlo lacio es la tendencia para el cabello

Los expertos te dicen qué debes hacer para lograr una melena sin ondas

Luego de años apostando a las ondas y a los rizos, el cabello lacio y bien planchado vuelve a ponerse de moda.

“Es una tendencia que se está viendo ahora con varias artistas como Jennifer López, que recientemente fue a los Latin Grammy con ese estilo y además, es algo característico de otras como Kim Kardashian.

“La clave está en que el cabello se vea bien largo y bien lacio”, comenta Delfín Olmo, peluquero experto.

Este look requiere que el cabello esté largo y lo más parejo posible. Si tienes capas, debes estilizarlo de manera que no se vea volumen en esas áreas más cortas, sugiere el experto.

No obstante, lograr ese brillo y esa suavidad no solo depende de tu tipo de cabello sino también del cuidado que le brindes, pues alisarlo indiscriminadamente con plancha sin protegerlo no es la opción más saludable.

Olmo recomienda cuidar el cabello aplicando un protector contra el calor antes de plancharlo y un producto acondicionador que selle la hebra una vez esté bien planchada.

“Un secreto para que tengan el cabello largo bien brilloso es lavarse con agua destilada a temperatura ambiente porque el agua fría sella la cutícula, mientras que la caliente lo que hace es que abre la cutícula del cabello y puede lucir opaco”, menciona Olmo.

Un poco de ayuda

Si tu cabello no es lacio natural o se ha maltratado un poco en tu afán por alaciarlo, los expertos de la belleza tienen una variedad de opciones de tratamientos que tal vez te convenga. Entre los más conocidos están los tratamientos de queratina, el Brazilian Blowout y el llamado bótox para el cabello.

Según Olmo, la queratina tiene como prioridad eliminar el frizz e impartirle brillo al cabello. Mientras que el Brazilian Blowout tiene los mismos resultados pero además le añade un poco más de peso a tu melena, logrando eliminar el rizo.

El otro producto muy común en los salones de belleza locales es el bótox para el cabello, que en realidad no es un tratamiento de los creadores del Botox que se inyecta, sino que en la industria de la belleza a nivel internacional se le ha dado ese nombre porque su efecto sobre la hebra es similar al que la toxina botulínica tiene en el rostro. Se trata de un producto que repara la hebra de adentro hacia afuera y le da “más cuerpo, movimiento y lustre”, asegura Olmo.

Para que la efectividad de estos tratamientos sea más duradera, se recomienda utilizar un champú libre de sulfatos.

También hay otros procedimientos que se dan en salones de belleza, como es el caso del Kérastase Therapiste, que le provee al cabello la proteína e hidratación perdida.

“Esta mascarilla devuelve elasticidad y brillo que necesitas para que ese cabello en buenas condiciones. Este producto se da una vez al mes al salón. No es como la queratina en la que penetras moléculas de queratina. Este producto es semitemporero, lavas el cabello y tienes que rellenarlo, hasta que se reconstruya el cabello”, explica la peluquera Mirla Rodríguez.

Otra de opción es el Plastica Dos Fios Hair Plastic Surgery, un producto a base frutas, que contiene antioxidantes y aminoácidos. Su propósito es eliminar el rizo de un 80 a un 90%. Se lo aplican a clientas que no le gustan sus ondas.

Cyd Marie Ortiz, peluquera experta, especifica que se trata de un tratamiento ideal para aquellas mujeres que quieren eliminar las ondas del cabello sin recurrir a un alisado químico.

– Liz Sandra Santiago