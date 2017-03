Inmigración detiene a padre en Highland Park cuando llevaba sus hijas a la escuela

La familia y la comunidad entera critica el accionar de las autoridades migratorias

El recorrido matutino de Rómulo Avelica para llevar a sus hijas a la escuela se convirtió en una pesadilla cuando agentes de inmigración lo detuvieron y lo arrestaron el martes por la mañana.

En menos de 24 horas el inmigrante mexicano de 48 años fue trasladado al centro de detención de Adelanto, California. Ahora su familia teme que lo deporten.

Avelica llevaba a sus dos hijas de 13 y 12 años a su escuela Academia Avance Chárter School cuando notó que un auto sin placas, ni identificación, lo estaba siguiendo. Dejó a la más pequeña en el club Boys and Girls de Lincoln Heights, donde se imparten las clases de sexto y séptimo grado. Al dirigirse al campus de Academia de Highland Park para llevar a su otra hija, aproximadamente a dos cuadras de la escuela, dos autos lo interceptaron por delante y por detrás deteniendo su camino.

“Le dijeron que saliera del carro”, explicó Brenda Avelica, de 24 años, la hija mayor. “Mi papá les preguntó, ‘¿Qué es lo que hice para que me pararan?’ y ellos le dijeron ‘Cállate, tu tienes orden de deportación y bájate del carro’ y en ese momento lo bajaron y se lo llevaron”, añadió Brenda.

Dentro del auto quedaron la esposa de Avelica, quien no quiso dar su nombre por temor, y su hija Fátima de 13 años. Fátima grabó todo el incidente desde dentro del auto. En el video se ve el momento que los agentes se llevaron a su padre y ella no pudo hacer absolutamente nada.

Cuando los agentes se alejaron, Fátima llamó a sus hermanas mayores.

“Entonces vinimos y mi hermana [Joselyn de 19 años] se llevó el auto de mi papá y yo lleve a [Fátima] a su escuela”, explicó Brenda.

Una vez en la escuela, Fátima contó al personal de la escuela lo que le había ocurrido a su familia causando una movilización inmediata.

Los activistas intervienen

La escuela se puso en contacto con nosotros y dijeron que necesitaban ayuda en el caso del padre que había sido detenido por inmigración, dijo David Abud, organizador con la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Con una movilización masiva, que incluyó llamadas y firma de peticiones, y con la ayuda de un abogado de inmigración – unas 10 horas después de su detención- lograron entregar a ICE la petición que se llama “Stay of Removal” (detención de remoción), dijo Abud.

Orden de deportación

Avelica llegó a Estados Unidos hace 25 años y trabajaba como cocinero en un restaurante. El padre de cinco hijos era hasta el martes el sustento de la familia.

Brenda explicó que su padre tenía una orden de deportación del 2013—pero no quiso dar detalles del por qué—y estaba concsiente que esto podía pasar en cualquier momento.

Sin embargo, la familia tenía miedo de hablar del tema.

“Platicábamos, pero no mucho porque pensábamos que si no lo hablas no va a suceder”, dijo Brenda.

“Cuando lo detuvieron él ya sabía que era inmigración y no la policía y cuando se lo llevaron solo le dijo a mi mamá y a mi hermana que buscaran ayuda”, añadió la hija mayor.

Temor en la escuela

La familia esta impactada y devastada con lo sucedido, ya que no imaginaban que agentes federales vendrían a buscarlo muy cerca de la escuela de sus hijas, supuestamente una zona segura donde Migración no puede actuar.

“Entendiéndolo desde la perspectiva de ICE, ellos solo estaban haciendo su trabajo y a lo mejor pensaban que estaban lejos de la escuela. No se imaginaban que dentro del auto había una estudiante”, dijo Ricardo Mireles, director de la Academia Avance en Highland Park.

“La confusión es que ICE dice que están siguiendo los procedimientos de lugares seguros y no están cambiando su protocolo cerca de las escuelas, pero ¿Qué quieren decir con ‘cerca de las escuelas?’”, cuestionó Mireles.

Mireles habló con todos los estudiantes y maestros el miércoles por la mañana para explicar lo sucedido con la familia Avelica.

“Aquí hay muchos estudiantes que tal vez no saben su propio estado migratorio”, dijo Mireles, recomendando a los alumnos que vayan a sus hogares y pregunten cuál es el estado legal de la familia.

Mireles aseveró que las escuelas deben ser un lugar donde las familias se sientan seguras y busquen ayuda cuando sea necesario.

“La detención del padre ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana y para las 6:45 ya habíamos conseguido un abogado y detuvimos su orden de deportación que pudo haber sido inmediata”, dijo Mireles explicando que estar preparado y con un plan es muy importante.

La policía nos confunde

Abud dijo que como activistas ven que la “migra” y la policía se están uniendo más y más “y las líneas divisorias se están haciendo más borrosas” causando “una campaña de terror”.

“Están tratando de aterrorizarnos para que no salgamos a protestas y nos quedemos callados”, dijo el activista.

Brenda dijo que la situación que enfrenta en su familia es muy triste porque un miembro importante les ha sido arrebatado. “Mi papá es un hombre trabajador de familia, honrado. Él llegó a este país para que nosotros tengamos una mejor vida de la que él sabía que no podíamos tener en México”, aseguró la joven.

“Sería un cambio de vida muy drástico si se llevan a mi papá. Mis hermanas tienen miedo por lo que sucedió y por lo que pueda pasarle a mi papá”, añadió.

La familia Avelica esta en proceso de reunirse con el abogado representante de su padre.