Netflix apuesta a celebrar a las mujeres reales

Netflix hace una apuesta grande y ha decidido apoyar a las mujeres reales en este 2017, resaltando los personajes femeninos que se caracterizan por ser honestas, complejas y entrañables.

En marzo -mes dedicado al día de la mujer- estrenarán series con actrices como Julie Andrews, Kate del Castillo, Jane Fonda y Katherine Langford, entre otras. Además de confirmar el lanzamiento, para el próximo 23 de junio, de ‘Glow’, la nueva serie de 10 episodios de Jenji Kohan, Liz Flahive y Carly Mensch.

La serie sigue a siete mujeres en su travesía para formar una nueva liga femenina de lucha libre en un mundo deportivo dominado por hombres.

“Queremos reflejar la experiencia humana completa en nuestra programación y poderosos personajes como Claire, Sheila o Piper contribuyen enormemente para lograrlo… Es fundamental que las mujeres sean representadas en todas sus dimensiones y complejidad, y gracias a la libertad creativa que damos a nuestro talento para contar historias, hemos encontrado estos personajes auténticos que nuestros miembros han llegado a amar tanto”, nos dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix.

Aunque estas protagonistas y sus historias en Netflix le hablan a distintas audiencias, comparten algo en común: reflejan mujeres de la vida real. Por ejemplo, Kate del Castillo, quien será Emilia en ‘Ingobernable’, lucha contra el mundo político de México dominado por los hombres para recuperar a su familia y hacer justicia; Britt Robertson como la emprendedora Sophia Amoruso en su camino para fundar Nasty Gal en ‘Girlboss’; o las cuatro amigas españolas que trabajan como operadoras de cable de los años 20 en ‘Las Chicas del Cable’.

Los personajes femeninos de estas series se crearon de una manera que refleja la realidad de los espectadores que las ven: mujeres que pueden ser vulnerables, fuertes, chistosas, tenaces, ejecutivas, lesbianas, transexuales, depresivas, molestas, bipolares, gordas o flacas y cualquier cosa en medio.

MIRA CUÁLES SERÁN LOS ESTRENOS Y LAS FECHAS:

‘El taller de Julie’: el próximo 17 de marzo . Julie Andrews da la bienvenida a siete jóvenes amigos y a los espectadores para aprender sobre las artes, danza, canto, actuación, pintura y más.

‘Ingobernable’: el próximo 24 de marzo. Emilia Urquiza, primera dama de México, es una mujer de ideales y convicciones, pero cuando pierde la fe en su marido, necesitará toda su fuerza para descubrir la verdad.

‘Grace and Frankie, tercera temporada’: el próximo 24 de marzo. En esta tercera temporada, acompaña a Grace y Frankie mientras intentan hacer despegar su negocio, al mismo tiempo que continúan lidiando con problemas familiares y la ruptura de su amistad.

’13 Reasons Why’: el próximo 31 de marzo. Después del suicidio de una adolescente, un compañero de clase encuentra una serie de grabaciones que esclarece el misterio de su trágica elección.

‘Girlboss’: desde el 21 de abril. Acompaña a Sophia Amoruso, la fundadora de la marca de moda Nasty Gal interpretada por Britt Robertson, en su viaje desde la venta de ropa vintage por eBay hasta su multimillonario imperio de la moda a los 27 años de edad.

‘Las Chicas del Cable’: el 28 de abril. En 1928, cuatro chicas de orígenes muy diferentes empiezan a trabajar como ‘chicas del cable’ -operadoras telefónicas- en Madrid, el único lugar que representa progreso y modernidad para las mujeres de la época. A partir de ese día, los celos, la envidia y la traición se mezclarán con el hambre de éxito, la amistad y el amor. Estas son las cuatro mujeres al frente de esta serie de los productores de ‘Gran Hotel’ y ‘Velvet’. Estarán, Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Ángeles (Maggie Civantos).

‘Sense8, segunda temporada’: el 5 de mayo. Comenzando donde terminó la temporada uno, Kala (Tina Desai), Nomi (Jamie Clayton), Riley (Tuppence Middleton) y Sun (Donna Bae), las mujeres de ‘Sense8’, se unen física y mentalmente con el resto de los Sensates y se sumergen en las tragedias y los triunfos de los demás mientras escapan de Whispers.

‘House of Cards, quinta temporada’: desde el 30 de mayo. La primera dama Claire Underwood (Robyn Wright), antigua aliada de Frank, lo desafiará más que nunca en esta quinta temporada.

‘Unbreakable Kimmy Schmidt, tercera temporada’: el 19 de mayo. En la tercera temporada, Kimmy sigue encontrando la vida en Nueva York un tanto desconcertante.

‘Orange is the New Black, quinta temporada’: el 9 de junio. Mientras las dinámicas de poder dentro de la prisión cambian, el diverso grupo de prisioneras se unirá en la temporada 5.

‘Glow’: el 23 de junio. Inspirada en la historia real de la liga femenina de lucha libre de los años 80, esta serie ambientada en Los Ángeles con muchas ‘tacleadas’ y enormes peinados, será la historia ficticia de una actriz desempleada que encuentra una última oportunidad de vivir sus sueños en la forma de un seriado semanal sobre mujeres luchadoras.

‘Stranger Things’: para Halloween. Un año después del regreso de Will, todo vuelve a la normalidad… pero hay una oscuridad que acecha debajo de la superficie, amenazando a todos en Hawkins y Eleven regresa.