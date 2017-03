Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 4 de marzo

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, Así Soñamos México’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San José hasta el 19 de marzo. Boletos y más en: www.cirquedusoleil.com

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland. www.museumca.org/exhibit/bees

Alexis & Fido

El dúo de reggaeton Alexis & Fido, nominado para el Latin Grammy, se presentará en San Francisco el sábado 4 de marzo a las 9 pm en Roccapulco, 3140 Mission St. www.AlexisyFidoSF.com

Frankie Negrón

El club de baile Calle 11 presenta en vivo al salsero puertorriqueño Frankie Negrón en una noche llena de música y baile. El concierto será el sábado 4 de marzo, las puertas abren a las 9 pm en 1501 Folsom St. www.Calle11SF.com

Comedia de Franco Escamilla

El comediante y monologuista mexicano Franco Escamilla llega San José en su ‘Gira Mundial 2017’. Su stand up show será el sábado 4 de marzo a las 8 pm en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.francoescamillaoficial.com

Viernes 10 de marzo

Los Caligaris

Desde Córdoba, Argentina, llegan Los Caligaris, grupo que mezcla rock, cuarteto, reggae y ska en el escenario. El conjunto se presentará el viernes 10 de marzo, las puertas se abren a las 9:30 pm en Evolution Night Club, 1131 N Lawrence Expy en Sunnyvale. Para mayores de 21. www.ticketon.com

Sábado 11 de marzo

Aladdin

La Asociación de Teatro Infantil de San Francisco invita a disfrutar de su obra ‘Aladdin and His Wonderful Magical Lamp’. Esta adaptación de ‘Aladino y su lámpara maravillosa’ cuenta la historia de un muchacho pobre que con la ayuda de tres genios, un dragón, un mono y su familia se la ingenia para engañar a un malvado y poderoso mago y ganar la mano de la princesa en matrimonio. La obra está llena de personajes divertidos, animales y música que divertirá a toda la familia. El show será el 11 de marzo en el Palace of Fine Arts, 3301 Lyon St. Boletos y horarios en: www.ctasf.org

San Patricio

El desfile y festival anual más verde y uno de los más grandes de San Francisco llega a este mes de marzo, a festejar el día de San Patricio. Se celebrará con música en vivo, baile, bebidas y comida tradicional irlandesa. Todo empieza con una misa en le iglesia de San Patricio (756 Mission St.) a las 9 am y a las 11:30 am sigue el desfile y festival empezando sobre la calle Market y 2ª, siguiedo a Civic Center. Para más información visite: uissf.org

Banda MS

No muy lejos del Área de la Bahía, a Stockton, llega la Banda MS. Alista las botas y la tejana y disfruta de una noche de baile y música. La agrupación se presentará el sábado 11 de marzo, a las 8 pm, en el Stockton Arena. www.ticketmaster.com

Mexica

Celebra el Año Nuevo Mexica en la ciudad de San José. Este es un evento familiar multicultural con entretenimiento en vivo, danzas, artes, artesanías, comida y más. Comenzará con una ceremonia con la salida del sol. El evento de dos días será el 11 de marzo de 6 am a 5:30 pm y el el 12 de marzo de 9 am a 5 pm. www.facebook.com/CalpulliTonalehqueh

Miércoles 15 de marzo

Julieta Venegas

La cantautora mexicana de pop-rock en español, Julieta Venegas, llega a la ciudad de Santa Cruz en su gira ‘Algo Sucede’. Venegas se presentará el miércoles 15 de marzo, 7 pm, en el club The Catalyst, localizado en el 1011 Pacific Ave. www.julietavenegas.net

Domingo 2 de abril

Franco De Vita

El cantante, autor y ganador del Latin Grammy Franco De Vita llega a la ciudad de San José en su gira ‘Libre Tour 2017’. De Vita se presentará el 2 de abril, a las 8 pm, en el City National Civic localizado en el 135 San Carlos St. www.francodevita.com

Domingo 14 de mayo

Comedia en la Bahía

Adrián Uribe y Omar Chaparro, los famosos comediantes mexicanos, regresan al Área de la Bahía con su divertido espectáculo ‘Imparables, El Show’, esta vez a la ciudad de San Francisco. Es una función llena de risas imparables. Se presentarán el domingo 14 de mayo a las 8 pm en The Masonic, en el 1111 California St. www.sfmasonic.com