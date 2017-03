Alcalde de Los Ángeles comprueba que su ciudad no coopera con ICE

“En 2015 nos pidieron 504, y en 2016 234 —no le entregamos a nadie”, dijo el alcalde en reunión con La Opinión

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti demostró con números en la mano que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no coopera con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en el arresto de inmigrantes indocumentados.

“Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho y como hemos venido reduciendo nuestra cooperación con ICE a cero”, dijo el edil a los editores de La Opinión durante una visita.

En 2013, cuando Garcetti tomó posesión del cargo en el mes de julio, ICE le pidió su colaboración para el arresto de 1919 inmigrantes indocumentados, LAPD cumplió con entregarles 1861. En 2014, ICE solicitó 1432, LAPD solo les entregó 309.

Pero el mayor cambio vino en en 2015 y 2016 cuando el LAPD ya no respondió a ninguna de las solicitudes de cooperación del ICE. “En 2015 nos pidieron 504, y en 2016 234 —no le entregamos a nadie”, enfatizó.

Hizo ver que aún en los años del presidente Obama, le pidió al jefe del LAPD que viera las solicitudes para ver si se trataba realmente de criminales peligrosos. “No es nuestro rol actuar como agentes de migración”, remarcó.

L.A., ¿una ciudad santuario?

De acuerdo a Garcetti, las cifras de cero cooperación, demuestran que aunque no hay una declaración oficial, Los Ángeles es una ciudad santuario desde cualquier ángulo que se le vea.

“Si me presentan una resolución, la voy a apoyar porque quiero asegurarle a los inmigrantes que los vamos a defender. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que defender nuestros valores y las ciudades tenemos que ser líderes”, sostuvo Garcetti quien en la elección del martes 7 de marzo se juega su reelección en el cargo por un período de cinco años y medio.

Si bien hay diez candidatos en la boleta electoral que buscan desplazarlo del puesto, no se anticipa problema alguno para reelegirse. Es el candidato con más fondos electorales.

Asistencia legal

En diciembre pasado, el alcalde creó el Fondo de la Justicia que destinará 10 millones de dólares para la defensa legal de inmigrantes. Esta suma será repartida a través de la Community Foundation, la cual ayudará en la selección de las organizaciones comunitarias, defensores que no cobran y abogados de migración privados que tengan la experiencia.

“Tengo entendido que a partir del 8 de febrero, las organizaciones ya podían comenzar a solicitar los fondos y espero que mientras estamos hablando, el dinero ya esté fluyendo”, precisó.

Cuestionado sobre la preocupación de algunas organizaciones comunitarias en torno a si la ayuda legal se va a dar a todos los inmigrantes independientes de sus crímenes, aclaró:

“Vamos a defender a quienes se han legalizado con las órdenes ejecutivas de Obama y a quienes no tienen crímenes serios y violentos. No es responsabilidad de la ciudad, defender abusadores de niños ni asesinos. Ni vamos a poner dinero en ellos”.

Los costos políticos

Y sobre los temores de que la Ciudad pudiera ser castigada por no colaborar con las peticiones de ICE para detener inmigrantes o entregárselos, dijo que no está preocupado. “Me preguntan mucho eso. Pero ¿de dónde nos van a cortar?… de los vales para los veteranos, de los fondos para las agencias del orden, de los detectores radiológicos y biológicos del puerto de Los Ángeles que previenen un ataque terrorista. Enséñenme qué fondos”, cuestionó.

Garcetti dijo que ha tenido tres pláticas con el presidente Trump al comienzo de su mandato pero después de ahí ya no han conversado. “Independientemente de temas en los que no estamos de acuerdo. He platicado y trabajado muy bien con su administración para temas de transportación e infraestructura”, expuso.

Necesitamos una reforma

Después del operativo de ICE, a principios de febrero en el sur de California, en el que arrestaron a alrededor de 161 inmigrantes dijo que habló con el subdirector regional.

“Me explicaron que detuvieron a un abusador de niños, a un extorsionador, un traficante de cocaína, y que algunos de los detenidos eran por manejar bajo la influencia (DIU), otro por no manejar sin licencia. Algunos ya habían pagado su deuda con la sociedad. “Mi preocupación, le dije, es que se están llevando a gente cuyo único crimen entre comillas es ser indocumentado y haber estado en el lugar y momento equivocado. Ibamos por éste, y nos encontramos con éste otro”.

Lo que es más, confió que les dijo de que la política cooperar con ellos en sus operativos. “Les reiteré que me preocupaba la falta de transparencia en la información y la falta de consistencia“, resaltó.

Garcetti dijo a los editores que los arrestos de inmigrantes no son nuevos, han ocurrido por muchos años. “Se dieron también en la administración de Obama. Por eso es que este país necesita una reforma migratoria amplia y políticas claras. Sí necesitamos calles seguras pero no deberíamos deportar a la gente que no representa un peligro para los Estados Unidos sino hacerlos ciudadanos y no criminales”, concluyó.

El alcalde también recordó que los inmigrantes son la fuerza motor de la ciudad. “En 2014, representaron el 53.6% de quienes se emplearon a sí mismos y generaron ingresos por 3 mil 500 millones de dólares. Solo los inmigrantes latinos tuvieron un poder adquisitivo de 12 mil 700 millones de dólares”, indicó.