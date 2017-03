Con la palabra “illegal” vandalizan coche de ciudadano estadounidense

La víctima es un hombre que se identifica como mexicano y judío, y cuya familia ha vivido en el país por seis generaciones

Las autoridades de Long Beach buscan ayuda de la comunidad para dar con el responsable de pintar con spray la palabra “illegal” sobre una van, propiedad de un hombre de ascendencia mexicana.

La víctima del acto vandálico dijo que su familia ha vivido en Estados Unidos por seis generaciones.

El incidente ocurrió durante el último fin de semana mientras el vehículo estaba estacionado frente a una vivienda, ubicada en la cuadra 300 de la avenida Euclid, según informó Marlene Arrona, del Departamento de Policía de Long Beach (LBPD).

Un cartel a dos cuadras del primer incidente también fue pintado con la misma palabra.

“La investigación continúa y aún no se ha determinado el motivo”, dijo Arrona.

El afectado

Joe Solis, dueño de la van, dijo al Press Telegram que uno de sus vecinos le avisó el domingo en la mañana que su Volkswagen había sido garabateado.

El hombre, quien es mexicano y judío, comentó que la implicación de que haya sido un ataque racial no fue lo primero que se le cruzó por la mente.

Su primer pensamiento fue revisar que su van este bien estacionada y sin romper ninguna ley. “En un principio no entendí por qué decía “illegal”, confesó al medio. Sin embargo, no fue hasta que su suegra le dijo que tal vez se trataba de un crimen de odio que Solis pensó que alguien lo había elegido como blanco por su ascendencia mexicana.

“Nunca me he sentido así antes, como si no perteneciera”, expresó.

Aunque la Policía aún no determina el motivo del ataque, afirmó que sí es posible que haya sido motivado por algún “sesgo”.

Michael Zarghami, residente del área, confesó haberse sorprendido por el grafiti.

Él y un amiga pasaban por el lugar el último martes y al ver al carro así se detuvieron para saber qué pasó.

“Nos quedamos sin palabras al verlo”, dijo Zarghami.

Ambos dijeron que jamás esperaron ver que alguien escoja a otro para aparentemente atacarlo por su raza en una ciudad tan diversa como Long Beach.

Zarghami y Solis señalaron el clima político tenso como un factor que motivó vanzalizar la van.

Solis contó que la comunidad se ha unido en torno a él desde el incidente.

Incluso, cuando llevó la van al taller, le dijeron que se la iban a reparar gratis. Solis también encontró una nota en la puerta de su casa con el mensaje: “Te amamos en nuestra comunidad”.

Si tienes información llama al (562) 570-7250 o a Crime Stoppers al 1(800) 222-8477.