Jane Fonda: “Abusaron sexualmente de mí cuando era una niña”

La actriz, de 79 años, reveló durante una entrevista que fue víctima de una violación en su infancia

A los 79 años, Jane Fonda se atrevió a hacer una dura confesión personal: “Fui violada, abusaron sexualmente de mí cuando era una niña“. Esta declaración la hizo en el marco de una entrevista para hablar de su activismo como feminista, con la también actriz Brie Larson como interlocutora.

“También fui despedida por no acostarme con mi jefe, y siempre pensé que había sido mi culpa, por no haber hecho o dicho lo correcto”, continuó en la nota, que fue recientemente publicada por la revista The Edit. “Conozco chicas jóvenes que han sido violadas y ni siquiera lo saben. Piensan: ‘Debe haber sucedido porque dije que no de la manera incorrecta“. Una de las grandes cosas que el movimiento feminista ha hecho es hacernos caer en cuenta que [las violaciones y los abusos] no son culpa nuestra. Fuimos violadas y eso no está bien”.

Además, Fonda aseguró que le tomó mucho tiempo aprender a decir que no en Hollywood. “Me llevó 60 años. Si alguien me ofrecía cualquier cosa, siempre decía que sí. Hice cosas de las que no estaba segura, y se aprovecharon. No sabía cómo defenderme. Ahora digo: ‘No, esto es una mier**. No me gusta la manera en la que me tratas’ y me voy. Ojalá lo hubiera sabido hacer antes”, indicó.

Hace un tiempo, la protagonista de Barbarella contó que su madre, Frances Ford Seymour, había sufrido abuso sexual cuando era una niña, y que eso posiblemente la llevó a quitarse la vida a los 42 años.

“Cuando me enteré de la noticia sentí paz. Entendí a qué se debía la promiscuidad, la cirugía plástica sin límites, la culpa, la incapacidad de amar… Me sentí preparada para perdonarla y para perdonarme a mí misma”, aseguró en un evento de un centro de tratamiento para víctimas de abusos.