Janice Bencosme: La chica del tiempo de ‘Un Nuevo Día’ nos habla de su mundo íntimo

Conoce la historia de la reportera de los ojos bonitos del tiempo

Todas las mañanas Janice Bencosme enamora con su dulzura y sus ojos a los televidentes de ‘Un Nuevo Día’, cuando da el tiempo desde New York, ciudad donde reside junto a su hija Naiyali, de 9 años, y su mamá.

En exclusiva hablamos con la reportera del tiempo del programa matutino de Telemundo, quien nos cuenta cuáles son sus sueños, cómo es su vida levantándose a las 2:50 AM todos los días, y si le pesa ser madre soltera siendo tan jovencita.

Pregunta: ¿Qué pensaste en el momento que te hicieron la propuesta?

Janice Bencosme: Lo primero que hice fue darle gracias a Dios, ¡yo en ‘Un Nuevo Día’!, el programa matutino que tienen dos Emmys nacionales. Es un show que yo lo veía antes, y cuando le lo dijeron salté de la emoción.

P: ¿Cómo es tu dinámica de la mañana?

JB: Mi rutina comienza a las 2:50 AM, tengo la fortuna de hacer el tránsito para el show de la mañana de 5 a 7 AM por Telemundo 47 de New York… Luego que termina me toca ‘Un Nuevo Día’. Vivo un poquito al revés del mundo (risas). Me acuesto a las 8 PM, pero todo depende la tarea de mi hija o la mía, porque estoy en la universidad haciendo un master de certificación para meteorología, y todo depende también de los quehaceres de la casa porque me toca limpiar y cocinar como a todo el mundo.

P: Todos te conocen como la reportera del tiempo con los ojos más bonitos pero, ¿quién eres tú?

JB: Una mujer bien normal. Somos solo mi hija y yo. Trato de balancear todo entre su cuidado, el de mi hogar y el mío personal ejercitándome, y estar saludable. Y persiguiendo mis sueños tratando de evolucionar, terminar mis estudios. Cocino, limpio y hago lo de toda mujer.

P: ¿Cómo es tu relación con tu hija? ¿tienes que hacer muchos sacrificios?

JB: Espectacular. Me siento sumamente orgullosa de ella. Yo le digo que es mi amiguita. Somos ‘uña y mugre’ (risas)… Ella me da una satisfacción increíble y a la vez, no puedo mentir, es muy difícil. Verla a diario me saca una sonrisa increíble, me da muchísimo orgullo. Tengo que tener mucha disciplina porque madrugo mucho, y ya los viernes no soy capaz de tener una vida social, me quedo dormida. Gracias a Dios mi madre me tiende la mano, y es una bendición tenerla cerca.

P: ¿Te pesa ser madre soltera?

JB: No, no me pesa. Uno tiene que luchar a diario por sus sueños y por evolucionar, yo creo que nosotros los latinos, esa lucha diaria y ese deseo de superación, forma parte de eso y no me pesa.

P: Hablas mucho de tus sueños, ¿cuáles son esos sueños?

JB: A mí no me gusta la monotonía, yo necesito la evolución constante y eso es lo que quiero. Crecer en lo profesional, gracias a Dios que tengo la oportunidad de estar en ‘Un Nuevo Día’… Quiero seguir desarrollándome en esta carrera que tanto amo como el periodismo, quiero dar un granito de mí, ya sea en el tiempo, en el tránsito y en el entretenimiento.