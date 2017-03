Lo que viene en Deportes en el Área de la Bahía

Sábado 11 de marzo

Vancouver enfrenta a San José en la MLS

Los Whitecaps se esforzaron el año pasado pero no alcanzaron la calificación a postemporada, pero no solamente quedaron atrás de los Timbers de Portland, sino que el Real Salt Lake tuvo más victorias que ambos y fue el último en lograr boleto a playoffs. Atrás de los tres quedaron los Quakes, que como hemos dicho, tuvieron cambios en la directiva. Veamos este año cómo le va al equipo telúrico frente a los canadienses. Segunda semana del 2017 en la Liga Mayor de Soccer de los Estados Unidos: Vancouver Whitecaps vs San José Earthquakes, sábado 11 de marzo, 6:45pm, en Avaya Stadium. Boletos en sjearthquakes.com

Sábado 18 de marzo

Más golpes y adrenalina conquistarán al público

El norte de California está produciendo atletas de alto calibre en cuanto a las artes marciales mixtas (AMM) se refiere. Por ello, ya hay múltiples promociones impulsando a los jóvenes peleadores con presentaciones mayores para el público ávido a puñetazos y derribes. La firma Conquer realiza su tercer evento que promete al menos 30 peleadores en el octágono, llevando ahora en los carteles principales a Juan “Bananas” Quesada vs Jimmy Spicuzza (ese apodo de “bananas” se usa en EEUU para referirse a alguien medio loquito, así que Juanito ha de ser alguien de mucho cuidado). Otros de los nombres confirmados son Aaron “la serpiente” Hamilton y Jumoke “Dragon House Assasin” Hunter, quienes tienen un récord modesto, pero mucha testosterona corriendo por sus venas. Sábado 18 de marzo, desde las 5 pm, Craneway Pavilion (1414 Harbour Way South, Richmond, CA 94804). Venta de boletos en taquilla o visitando conquerfighting.com

Domingo 26 de marzo

Águilas del América y Monarcas Morelia en Avaya Stadium

Recuerda, las Águilas están su tour anual visitando a sus fanáticos en los Estados Unidos. Para deleitar a la banda del norte de la Bahía, han elegido enfrentar a los jóvenes que dirige el maestro Roberto Hernández Ayala, quien es michoacano de nacimiento. Aunque el arranque de este año no ha sido el mejor para ambos equipos, las Águilas ya les ganaron a los Monarcas 2 a 0 en la jornada 5 del actual campeonato mexicano de futbol, así que hay animosidad entre ambos conjuntos amarillos, que sin duda se verá reflejada en su encuentro en Avaya Stadium, este domingo 26 de marzo, a las 4 pm. Los boletos a través de Ticketmaster y al teléfono 1-800-668-8080. Más información en sjearthquakes.com