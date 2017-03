Mira por qué Sabrina Sabrok le pidió ayuda a Carlos Slim

La argentina publicó en sus redes sociales un video para solicitar apoyo del empresario

Sabrina Sabrok pidió ayuda a Carlos Slim tras recibir cobros de Telcel que consideró demasiado altos.

En un video publicado en YouTube, la modelo y actriz porno dijo que la empresa recientemente le dijo que debe más de 8 mil pesos, lo cual le sorprendió porque sus facturas son generalmente mucho menores.

“Tengo un problema grave con Telcel y quiero pedirle ayuda a Slim, que es el dueño de esta empresa. Yo soy clienta de Telcel desde hace más de 15 años, desde que llegué a México y la verdad siempre he estado muy contenta, salvo algunas veces, como ahora que me ha llegado una factura muy sospechosa”, explicó a través del video.

“Me llegó un mensaje que debía más de 8 mil pesos, cuando yo siempre pago mil, mil 200… Qué onda. Me quejé, hablé a Telcel y me dijeron que había gastado datos y otras cosas…“.

Sabrina, quien posee uno de los pechos más grandes del ambiente del espectáculo hispano, afirmó que cuando llamó para aclarar la situación, no se le pudo explicar a qué uso específico correspondían varios de estos cargos.

“El mes pasado también me cobraron demasiado, 4 mil pesos. Los pagué, porque bueno, pensé que era normal, ¿no? Pero ahora, esta vez, me llegó 8 mil 200. ¿Ahora qué me pasa? ¿El mes que viene qué me va a llegar, 25 mil?

“No se vale, Telcel. Por favor, Slim: ayúdame, porque la verdad yo quiero seguir siendo clienta”, afirmó.

ADVERTENCIA: Este video contiene palabras altisonantes