Residentes de un edificio de apartamentos en Lincoln Park temen ser desalojados

Aseguran que los nuevos dueños del edificio le ofrecieron dinero a otros inquilinos para que se fueran

Sentada en la cama de su pequeño apartamento, Martha Ponce, quien ha vivido ahí por ocho años, dice que vive preocupada porque el aburguesamiento ya tocó a su puerta.

“En octubre vinieron los nuevos dueños del edificio y nos dijeron que teníamos 45 días para irnos”, dijo Ponce, de 65 años.

Ahora ella teme que su desalojo del edificio en Lincoln Heights será inminente.

El edificio de 20 unidades solo cuenta con cinco apartamentos ocupados.

Ponce dijo que los dueños ofrecieron 1,250 dólares a los inquilinos para que se fueran y varios aceptaron, desconociendo sus derechos.

“Yo también tenía miedo, los supervisores del edificio venían a amenazarnos para que nos fuéramos… Me hacían hasta 12 llamadas por semana”, dijo Ponce, quien se asesoró y comenzó la lucha por quedarse en su apartamento o retirarse con “dignidad”.

“Mucha gente dejó ahí [en los apartamentos] sus refrigeradores y estufas porque se fueron a vivir con familiares”, explicó. “Al final de año en lugar de celebrar las festividades la gente estaba con caras de tristeza y preocupación por los pasillos”, aseguró.

Otro inquilino que se rehúsa a irse

A unas puertas de distancia, Danny Hernández, de 28 años, dijo que ha estado viviendo con su abuelita María Elena Bobadilla, de 84 años, desde diciembre.

Bobadilla y su esposo estuvieron a punto de ser desalojados a finales del 2016 bajo amenazas, dijo Hernández.

“Mi abuelita ha vivido aquí desde 1981 cuando la renta era como 150 dólares… y [hace poco] la estaban amenazando que la iban a sacar y dejar todas sus cosas adentro”, dijo Hernández. “Ella no tiene a dónde ir y dijo que si la sacan tendría que regresar a Tijuana con sus hijos pero no se quiere ir”.

El aburguesamiento o gentrificación que ha tocado a las áreas del este y noreste de Los Ángeles es un buen negocio para los urbanistas, dijo Kenwood Jung, activista con la organización Chinatown Community for Equitable Development. Jung está asesorando a los inquilinos y les ha ayudado a conseguir representación legal.

Las razones por las que los dueños de edificios en estas áreas desalojan a las personas es por las ganancias, explicó Jung. Las propiedades en el este y noreste se pueden obtener a un precio relativamente “barato” comparado con Beverly Hills o Hollywood.

“Después las arreglan y las rentan por más dinero”, indicó.

El área céntrica también es un gran incentivo para que los urbanistas quieran estas propiedades. “Están cerca al centro de Los Ángeles y las personas pueden viajar en transporte público fácilmente”, aseveró el activista.

Conoce tus derechos

El que los inquilinos conozcan sus derechos es importante, dijo Jung.

“Mi recomendación es que las personas se organicen. Nosotros les podemos enseñar cuales son sus derechos, pero ellos son quienes tienen que organizarse”, aseveró.

En Los Ángeles bajo la Ordenanza de Estabilización de Renta (RSO), un propietario está obligado a pagar por la reubicación de los inquilinos que son desalojados sin culpa propia. Por ejemplo, si el propietario quiere la propiedad para uso personal o si ésta será demolida o remodelada.

Dependiendo del tiempo que el inquilino tiene viviendo en su hogar y el estado económico y de salud de cada familia, el pago por reubicación puede oscilar entre los 10,400 dólares y 19,700 dólares para las personas que han vivido en un edificio de RSO, explica el departamento de vivienda de Los Ángeles.

Jung dijo que pese a que han tratado de contactar a la compañía supervisora del edificio, NBK Realty, para saber cuáles son las razones del presunto desaojo de los inquilinos, no han recibido respuesta. La Opinión trató de contactarlos y tampoco recibió contestación.

Quieren un cambio en el Ayuntamiento

Ponce dijo estar decepcionada con el actual concejal del area, Gil Cedillo, puesto que no esta ayudando a personas como ella en contra del desplazamiento.

“En Highland Park ya hicieron lo mismo, desalojaron gente del edificio Marmion Royal y ¿Qué hizo él? ¡Nada! Dice que somos su gente, pero no somos nada para él, solo quiere nuestros votos”, aseveró.

Mientras tanto, afuera del edificio ya se ven cartelones y anuncios a favor del principal contrincante de Cedillo, el activista pro bicicletas Joe Bray-Ali.

“Yo lo he visto dos veces y me cayó bien, como una persona que se ve que es de la comunidad. No sé si sea cierto o es mentira”, dijo Ponce, quien aseveró que postará por él.

Por su parte, Hernández dijo que hacen falta nuevas ideas en el Distrito 1 y Bray-Ali parece ser un buen candidato. “Yo lo conocí y se ve interesado por la gente. Necesitamos algo nuevo en la comunidad”, dijo Hernández.

Jong dice que el concejal no puede hacer mucho. “No estoy en contra de él, pero yo diría que si no ayuda que no se meta. Él puede hacer algunas llamadas [a los urbanistas] pero nada más”, aseveró.

No obstante, quizá Cedillo pudiera hacer más. Él es el presidente del comité de vivienda en el consejo municipal y también es miembro en el comité de uso de terrenos y del comité de indigentes y pobreza.

Jong dijo que ha visto el desplazamiento en las áreas de Chinatown, Highland Park, Lincoln Heights y Boyle Heights.