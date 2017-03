Chapecoense despide del equipo a sobreviviente del trágico accidente aéreo

Hoje termina um ciclo pra mim, e não quero me despedir sem falar muito obrigado a esos 3 caras que me deram uma oportunidade no clube, e a torcida por sempre gritar meu nome. Isso aqui é futebol e as coisas acontecem mas a dignidade e o primero , não me arrependo de nada. Sempre firme, obrigado @chapecoensereal , não vou esquecer de ninguém , roupeiros , funcionários , fisioterapeutas, médicos…. não posso deixar de falar que a tragedia março um antes e um depôs na minha vida , e por sempre estaremos unidos pela mesma dor ! Obrigado!

