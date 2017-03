Sale Karla Amezola de Estrella TV, meses tras denunciar acoso sexual

Anticipaba su salida después de que interpuso la querella el año pasado

Karla Amezola, la presentadora de televisión de los noticieros de Estrella TV (Canal 62 en Los Ángeles) que el año pasado demandó a Liberman Broadcasting Inc., compañía dueña de la cadena, y a su vicepresidente de noticias por presunto acoso sexual, fue despedida esta semana.

Su salida se dio casi al mismo tiempo que Andrés Ángulo, el acusado vicepresidente de noticias, presentaba su renuncia. Éste había sido removido de la responsabilidad de los noticieros locales poco después de que Amezola presentó la querella ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, y que la propia empresa iniciara una investigación interna.

Tanto Ángulo como Amezola comenzaron a trabajar para el Canal 62 de Estrella TV en 2011. Ángulo inició como director de noticias y en 2012 fue ascendido a vicepresidente de noticias.

“No esperábamos su renuncia”

mezola no estuvo disponible para comentar a La Opinión sobre su despido, pero en su página de Facebook publicó que los pronósticos de los últimos meses se cumplieron. “No esperábamos su renuncia (en obvia alusión a Ángulo) pero mi salida era inminente y cuestión de tiempo pues estoy demandando”, dijo.

Agregó con relación a su salida de la televisora en la que trabajó desde marzo de 2011 que “eso lo sabíamos. Daño colateral. A mis compañeros, esto es una victoria, nuestra victoria”.

Dijo en torno a Ángulo que “recursos humanos se vio obligado a dejarlo ir luego de la investigación, y debían despedirme de inmediato para dejarles la lección a todos mis compañeros”.

Pero escribió que tras su partida no hay lección. “El motivo de despido que dieron, fue no cumples con la calidad que Estrella TV exige”.

Malas condiciones

Expuso que escritores, reporteros, editores y camarógrafos son tan buenos que trabajan sin que se note las circunstancias “tan malas, ilegales o de acoso e intimidación que vivimos por parte de muchos que están a cargo”.

Otro de los motivos para ser despedida que le dejaron por escrito, dijo en Facebook, fue que viste muy formal, y por usar blanco y negro.

Marco Antonio González, portavoz de LBI Media Inc y Estrella TV, dijo que “como política de la empresa no hacen comentarios sobre asuntos internos de recursos humanos”.

La Opinión no tuvo respuesta de la oficina de los abogados Elie Ghodsi y Jonathan Delshad, quienes llevan la demanda de Amezola. En entrevista el año pasado, declararon que esperaban que la demanda no solo reparará los daños causados a la presentadora sino que ayudara a acabar con el acoso sexual en Estrella TV. Así como a cambiar las prácticas en la televisión hispana de presionar a las periodistas para que sean valoradas por su físico y no por sus habilidades.

En un foro celebrado en la Universidad del Sur de California (USC), Amezola dijo en septiembre pasado a un grupo de estudiantes que sabía que la acusación legal podía dañar sus posibilidades de ser contratada en la industria de la televisión. “Tomé la decisión de presentar una demanda para detener el acoso y motivar a otras en mi situación a hacer lo mismo”.

Otra exreportera y expresentadora del Canal 62, Adriana Ruggiero, también interpuso una querella similar contra Ángulo y la empresa Liberman. De acuerdo a la demanda en la que se identifica como Jane Doe, dice fue despedida tras reportar acoso, discriminación, intimidación y represalias de parte de Ángulo.