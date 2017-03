Video: El padre sordo que le canta con las manos a su hija sorda

El clip, compartido por el hombre, ha conmovido a las redes sociales

Kevin Nadrowski sufre sordera, pero eso no le limita de ninguna manera para relacionarse, como mostró en este video que él mismo compartió en su cuenta de YouTube.

Su pequeña bebé también nació con esta condición, así que el padre se comunica con ella a través del lenguaje de señas.

El clip, que ha conmovido a las redes sociales y supera las 300,000 reproducciones, muestra a Nadrowski “cantando” con sus manos en lenguaje de señas el tema “If you are happy and you know it, clap your hands” (Si eres feliz y lo sabes, aplaude).

La niña responde con gestos que han derretido a los internautas.