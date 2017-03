Esquina migratoria: retraso en solicitud de ciudadanía

Las respuestas a estas preguntas son ofrecidas por Daniel Sharp, director legal para la organización comunitaria CARECEN

Tengo 8 meses desde que solicité la ciudadanía y no me ha llegado la cita para la entrevista. Tengo un delito menor que ya lo eliminé de mi récord criminal y quiero saber ¿qué tan grave y qué tan difícil están las entrevistas con migración?

Actualmente el Servicio de Inmigración está durando alrededor de 6 a 8 meses para programar una entrevista, dependiendo del lugar donde vives. Uno de los muchos requisitos para la ciudadanía es demostrar que tienes buen carácter moral por 5 años (3 años si eres esposo/a de ciudadano) antes de someter la solicitud. En general, expurgar un antecedente penal (conocido en inglés como “expungement”) no cambia las consecuencias migratorias del antecedente. Aunque te sirva para otros fines como para trabajo u obtener ciertas licencias profesionales, Inmigración puede usarlo en tu contra a pesar de haberlo expurgado. No provees información sobre la fecha y clase de delito cometido y posiblemente no será obstáculo para tu proceso de ciudadanía, pero te recomiendo llevar el archivo penal a una consulta con un abogado de inmigración. Aunque ya sometiste la solicitud, todavía estás a tiempo de buscar asesoría legal y posiblemente tener representación legal durante la entrevista si es necesario.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.