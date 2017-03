La Víbora: Luismi, paga lo que debes

A nuestra serpiente columnista del espectáculo no se le escapa nadie

Las malas noticias no dejan de llegar para el pobre Luismi. Lo más chistoso es que todas tienen que ver con la plata, la lana, el dinero o como le quieran llamar.

Mientras el hombre no deja de darse esos aires de dandy y de “las traigo muertas”, todo parece indicar que sus cuentas de banco están por la calle de la amargura. Ya vimos que no le quiere regresar a Alejandro Fernández cinco millones de dólares que la gente de El Potrillo le entregó a representantes de El Sol como adelanto para una gira que supuestamente ambos cantantes harían juntos, pero que a la hora de la hora Luismi se echó para atrás.

Ahora, una jueza de Los Ángeles giró una orden para que se embargue uno de los lujosos autos del casi gemelo de Cirugía Méndez. Esto a causa de una demanda que le ganó en 2016 al cantante su exmánager, William Brockhaus, por incumplimiento de contrato. Esto quiere decir que, donde quiera que vean al artista en su carro, se lo pueden confiscar las autoridades policiales de la ciudad.

Para Luismi, que le encanta la buena vida, los vinos, las mujeres, la fiesta, los bares y Beverly Hills, no será fácil pasar inadvertido, sobre todo porque su nave es de apenas 2013 y tiene un valor aproximado de 300 mil dólares. Y tan sencillo como que lo entregas por la buena o te lo quitamos donde quiera que lo encontremos. Así que me encantaría ver la cara de Luismi el día que regrese de una buena juerga y no esté su auto donde lo había dejado.

¿Qué pasará si no lo entrega? Pues Luismi podría ir a parar a la cárcel, así de simple. Y por lo que se ve, el vehículo es uno de los favoritos de El Sol porque hace unos días los paparazzi lo captaron muy contentito conduciéndolo al lado de la novia en turno.

Yo digo que en lugar de pagar tantas cirugías y de pretender que todavía le sobran los millones, Luismi debería pagar sus deudas, vivir una vida sin tantos lujos y dedicarse a sus hijos, ¿no creen?

En otras cosas, pues qué cosas tan feas pasan en Hollywood. Fíjense que además del bochorno por lo de los sobres equivocados, y que ocasionaron que por unos momentos se entregara el Oscar a la Mejor película a “La La Land’, en lugar de a “Moonlight”, al que se traen en jabón es a Casey Affleck, quien ganó la estatuilla en la categoría de Mejor actor por “Manchester by the Sea”.

Y es que al hermano de Ben Affleck lo señalan de algo nada como para enorgullecerse. Dos mujeres que trabajaron con él durante la filmación de “I’m Still Here”, dicen que las acosó sexualmente y que se refería a la mujeres de forma despectiva.

El caso llegó a un arreglo fuera del tribunal y ninguna de las partes puede hablar de los términos, pero lo que sí les puedo recomendar es que si se encuentran a Casey por ahí húyanle, no es de fiar.