Red Bulls y Timbers comienzan nueva temporada como líderes en la MLS

Resultados de la primera jornada . Viernes, 3 de marzo: Portland Timbers 5 Minnesota United 1 . Sábado, 4 de marzo: Columbus Crew 1 Chicago Fire 1 LA Galaxy 1 FC Dallas 2 Real Salt Lake 0 Toronto FC 0 Colorado Rapids 1 New England Revolution 0 D.C. United 0 Sporting Kansas City 0 Houston Dynamo 2 Seattle Sounders FC 1 San Jose Earthquakes 1 Montreal Impact 0 . Domingo, 5 de marzo: Orlando City SC 1 New York City FC 0 Atlanta United FC 1 New York Red Bulls 2 Vancouver Whitecaps FC 0 Philadelphia Union 0 - Clasificación Conferencia Este: PJ G E P GF GC Pts .1. New York Red Bulls 1 1 0 0 2 1 3 .2. Orlando City SC 1 1 0 0 1 0 3 .3. Chicago Fire 1 0 1 0 1 1 1 .4. Columbus Crew 1 0 1 0 1 1 1 .5. DC United 1 0 1 0 0 0 1 .6. Philadelphia Union 1 0 1 0 0 0 1 .7. Toronto FC 1 0 1 0 0 0 1 .8. Atlanta United 1 0 0 1 1 2 0 .9. Montreal Impact 1 0 0 1 0 1 0 10. New England Revolution 1 0 0 1 0 1 0 11. New York City FC 1 0 0 1 0 1 0 - Clasificación Conferencia Oeste: PJ G E P GF GC Pts .1. Portland Timbers 1 1 0 0 5 1 3 .2. FC Dallas 1 1 0 0 2 1 3 .3. Houston Dynamo 1 1 0 0 2 1 3 .4. Colorado Rapids 1 1 0 0 1 0 3 .5. San Jose Earthquakes 1 1 0 0 1 0 3 .6. Real Salt Lake 1 0 1 0 0 0 1 .7. Sporting Kansas City 1 0 1 0 0 0 1 .8. Vancouver Whitecaps 1 0 1 0 0 0 1 .9. Los Ángeles Galaxy 1 0 0 1 1 2 0 10. Seattle Sounders FC 1 0 0 1 1 2 0 11. Minnesota United 1 0 0 1 1 5 0 Los seis primeros equipos clasificados de cada Conferencia disputarán la fase final. - Clasificación de goleadores: . Con 2: Diego Valeri (ARG, Portland Timbers) y Fanendo Adi (NIG, Portland Timbers). . Con 1: Erick Torres (MEX, Houston Dynamo), Giovani Dos Santos (MEX, Los Angeles Galaxy), Aníbal Godoy (HON, San Jose Earthquakes), Romell Quioto (HON, Houston Dynamo), Maximiliano Urruti (ARG, FC Dallas), Yamil Asad (ARG, Atlanta United), Kellyn Acosta (USA, FC Dallas), Christian Ramírez (USA, Minnesota United), Lawrence Olum (KEN, Portland Timbers), Clint Dempsey (USA, Seattle Sounders), Dominique Badji (SEN, Colorado Rapids), David Accam (GHA, Chicago Fire), Ethan Finlay (USA, Columbus Crew), Daniel Royer (USA, New York Red Bulls ) y Anton Walkes (ING, Atlanta United, propia meta). - Segunda jornada (Del 6 al 12 de marzo) . Sábado, 11 de marzo: Chicago Fire - Real Salt Lake New England Revolution - Orlando City New York RB - Colorado Rapids Philadelphia Union - Toronto FC Montreal Impact - Seattle Sounders Kansas City Sporting - FC Dallas Houston Dynamo - Columbus Crew San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps . Domingo, 12 de marzo: New York City - DC United Minnesota United - Atlanta United Los Angeles Galaxy - Portland Timbers.EFE rm