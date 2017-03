Jóvenes piden a la ciudad un departamento para ayudar a la juventud

Jóvenes angelinos marcharon por fondos y programas para evitar el encarcelamiento de jóvenes

Francisco Martínez, de 23 años, estuvo en la cárcel por seis meses cuando era un adolescente y piensa que si hubiera recibido el apoyo necesario de la comunidad él no hubiera pisado la cárcel.

“Cuando yo tenía 15 años nadie me ayudó para informarme de las pandillas y cometí muchos errores”, dijo Martínez el martes por la mañana cuando se reunió con un grupo de jóvenes afuera de la estación Newton de la Policía de Los Ángeles (LAPD) en el sur centro de Los Ángeles para pedir por la creación de más programas para jóvenes.

“Mi mamá no me podía ayudar porque ella también estaba en la prisión”, aseveró Martínez. Al salir de la cárcel él redirigió su vida y ahora está estudiando en el colegio comunitario de Santa Monica y aboga para que otros jóvenes no pasen por su misma situación.

“Estamos pidiendo ayuda a la ciudad porque ellos están dando mucho dinero a la policía, pero a la juventud no le dan nada”, aseveró.

Martínez dijo que es necesario que los jóvenes de la comunidad tengan más recursos para mantenerse ocupados y fuera de las drogas. “Necesitamos programas que den educación, orientación y trabajos”, aseveró.

“La marcha por el respeto” fue dedicada a jóvenes que quieren luchar por una segunda oportunidad para sobresalir en su futuro. Los jóvenes marcharon de la estación Newton del LAPD al colegio comunitario Los Angeles Trade Tech donde se reunieron con más estudiantes y juntos se dirigieron al ayuntamiento de Los Ángeles.

Los estudiantes participantes fueron en su mayoría de las escuelas Free LA en Inglewood y YouthBuild en Los Ángeles. Ambas instituciones están dedicadas a proveer diplomas de secundaria a jóvenes entre los 16 y 24 años de edad.

Miguel Rodríguez, de 21 años y estudiante de Free LA, dijo que aunque él nunca ha estado en la cárcel apoya la creación de un departamento dedicado para los jóvenes para mantenerlos fuera de las cárceles.

“Yo tengo familia que ha estado en la cárcel y [estos programas] les daría más educación en lugar de tiempo en la cárcel”, aseveró el joven.

Oscar Moreno, maestro de ciencias y matemáticas en Free LA High School, dijo que los espacios para los jóvenes son necesarios no solamente de día pero también de noche. En las comunidades de bajos recursos muchas veces los chicos tienen que salirse de su casa en la noche por problemas familiares, explicó.

“Estos espacios ofrecerían un lugar seguro para los jóvenes en lugar de que estén en la calle…la policía cuando los ve no los ayuda, solo quiere arrestarlos”, añadió.

“Queremos programas, pero también necesitamos los fondos porque si no tienen dinero los programas desaparecen”, explicó.