¿Por qué el arqueólogo más famoso del mundo llamó “tonto” a Messi?

Zahi Hawass, ex Ministro de Antigüedades del país, fue el encargado de acompañar a Leo en su reciente visita a las Pirámides, pero no quedó muy contento con la actitud del N°10

Lionel Messi estuvo apenas unas horas en El Cairo, Egipto, pero fue suficiente para provocar un culebrón. Es que Zahi Hawass, uno de los arqueólogos más famosos del país y que también fue Ministro de Antigüedades, lanzó una polémica frase sobre él en una entrevista con la TV privada de Egipto: “Es un tonto“. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué está enojado con el N°10 de la selección argentina y de Barcelona?

Hawass fue el guía privado de Messi y de su comitiva durante la última visita a las Pirámides de Egipto. Y, luego de que su declaración diera vuelta al mundo, intentó aclarar el motivo de su comentario: “Lo dije porque cuando estaba hablando con él, su cara era como una piedra. No mostró el mínimo interés en lo que le estaba contando”.

“Le acompañé por las Pirámides durante media hora. Le expliqué el monumento. Creo que era importante contarle bien las Pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es bueno para Egipto y para el turismo”, contó el arquéologo, quien también oficio de guía de otras grandes personalidades, como Barack Obama o Will Smith.

“No creo que tuviera interés alguno. No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las Pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara”, agregó el ex funcionario, según consigna el diario español El Mundo.

Por último, comparó al argentino con Will Smith, quien se mostró mucho más interesado en el recorrido. “Nada que ver. Smith es un intelectual. Lee y hace preguntas cada minuto. Conoce la historia de las Pirámides. Estuvimos cenando juntos y durante una hora y media hablamos de antigüedades. Hay una enorme diferencia”, cerró.

Messi estuvo en Egipto el 21 de febrero en el marco de una campaña de una empresa local que ofrece tratamiento contra la Hepatitis C. Inicialmente, debía viajar el 15 de febrero, un día después del partido de ida contra el PSG, pero el mal resultado (4-0) provocó la reprogramación.