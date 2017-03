Agenda de Eventos: Lo que no te puedes perder esta semana en LA

Jueves 9

Harley vs. Indian

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró su más reciente exhibición, “Harley vs. Indian”, en la que se muestra la rivalidad que han tenido por más de cien años los dos fabricantes de motocicletas más exitosos de Estados Unidos. Disponible en la Richard Varner Family Gallery. Termina en febrero de 2018. Boletos $7 a $15. Informes (323) 930-2277 y www.petersen.org.

Chilanga Banda en L.A.

Una de las bandas de rock mexicanas más emblemáticas –y más longevas– Café Tacuba, estará muy cerquita de Los Angeles para ofrecer un par de conciertos en los que interpretará lo mejor de su repertorio. Como telonero actuará Diamante Eléctrico. Los shows son hoy y el viernes en el House of Blues (400 W Disney Way, #337, Anaheim). Ambos a las 8 p.m. Boletos $114. Informes (714) 778-2583 y www.houseofblues.com.

Cine latino

La cinta “Sunú” cuenta la historia de las tribus tarahumaras del norte de México y su lucha por seguir cultivando su valioso maíz mientras Monsanto, una empresa gigante de la agroindustria, trata de contaminar los sembradíos con maíz genéticamente modificado. Luego habrá una charla con la directora Teresa Camou Guerrero y otros invitados. De 7 a 9 p.m., en LA Plaza de Cultura y Artes (501 Main St., Los Angeles). Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y www.lapca.org.

Viernes 10

Teatro latino

La obra “The Cruise”, escrita por Jonathan Ceniceroz, hace su debut este fin de semana en The Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Ángeles). La comedia, que se desarrolla a bordo de un crucero, cuenta con las actuaciones de Carolyn Almos, Gary Lamb, Kenneth Miles Ellington López, Ric Salinas y Brian Wallace. El debut es el 10, 12, 14 y 15 de marzo, y las funciones comienzan el 16 de marzo. Termina el 9 de abril. Boletos de $22 a $38. Detalles y horarios en (866) 811-4111 y http://www.thelatc.org.

Noche de arte

ArtNight Pasadena, el evento de arte, música y entretenimiento que se celebra dos veces al año en esta ciudad, regresa con una noche de entradas gratis a 18 de las más prominentes instituciones culturales de esa zona del condado angelino. Habrá transporte gratuito que recorrerá todos los museos incluidos, entre ellos el Norton Simon Museum, Kidspace Children’s Museum, Armory Center for the Arts y Pasadena Conservatory of Music. Informes (626) 744-7249 y www.artnightpasadena.org.

Sábado 11

Charla sobre cubismo

Los historiadores Patricia Leighten y James Oles compararan la reacción que hubo hacia el cubismo en París y en Ciudad de México en la charla “Cubism’s Audience and Interpretation, Paris to Mexico City”, que se realiza en el Bing Theatre de LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) el marco de la exhibición “Picasso and Rivera: Conversations Across Time”. Entrada gratuita. 2 p.m. Informes (323) 857-6000 y www.lacma.org.

Fiesta de poesía

En honor a la poeta Emily Dickinson, y con la colaboración de Big Read de la ciudad de Los Angeles, se realizará el Downtown Bookfest en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles), en donde se leerá poesía y habrá presentaciones de Cut Chemist + Hymnal, Dan Prathers y Mayda del Valle. Habrá actividades para niños y un lugar para tomarse fotos con artefactos de la época victoriana. Gratis. De 12 a 5 p.m. Informes (213) 972-8080 y www.grandparkla.org.

Filmes animados

El UCLA Film and Television Archive presentará una selección de nuevas y recientes restauraciones de cortos animados distribuidos por Paramount Pictures, entre ellos los trabajos de Max y Dave Fleischer y los del pionero del stop-motion, George Pal. Se podrán ver clásicos como Raggedy Ann and Raggedy Andy, de 1940, y A Cartoon Travesty of the Raven, de 1942, entre otros. En el Billy Wilder Theater (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), de 7:30 a 8:30 p.m. Boletos de $8 a $10. Informes (310) 206-8013 y www.cinema.ucla.edu.

La cinta animada “Batman: Mask of the Phantasm”, de 1993, dirigida por Eric Radomski y Bruce Timm, se proyectará durante dos matinés el fin de semana en el New Beverly Cinema (7165 Beverly Blvd., Los Angeles). Las funciones, en sábado y domingo, serán a las 2 p.m., y son para toda la familia. Habrá palomitas gratis para niños menores de 12 años. Boletos $6. Informes (323) 938-4038 y www.thenewbev.com.

Martes 14

Charla con el doctor

El doctor Juan Rivera, quien es conocido por sus constantes intervenciones en los programas y noticieros de la cadena Univision, visitará Los Ángeles para presentar su libro “Mejora tu salud de poquito a poco”. El evento se realizará en la Biblioteca Central de Los Angeles (630 W. 5th St., Los Angeles) de 6:30 a 8 p.m. El volumen estará a a venta en la librería de la biblioteca y al final de la charla, el médico dará autógrafos. El espacio es limitado y la entrada será por orden de llegada. Gratis. Informes (213) 228-7000 y www.lapl.org.