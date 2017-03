Esto dijo Sergio Mayer sobre los conflictos de su hijo con Natália Subtil

El actor fue cuestionado sobre la situación que atraviesa la brasileña con Sergio Jr.

Sergio Mayer declaró al programa ‘Ventaneando’ que él sólo busca el bienestar de Mila y los problemas que enfrentan su hijo y Natália Subtil son solo de ellos.

“Lo que haga Sergio y lo que haga Natália es punto y aparte, pero que no tengan a la niña en medio y que no la utilicen como moneda de cambio para nada. Cada quien está viviendo su historia, su vida, cada quien tiene su versión”.

Respecto a la supuesta demanda por manutención por parte de la madre de Mila, Mayer fue muy tajante en su respuesta, y aseguró que no dará ni un centavo.

“Yo no estoy metido en ese tema, es algo que a mí no me corresponde. Si acaso yo le ayudo a mi hijo es a que consiga trabajo, pero yo no puedo ayudar a que el cumpla sus compromisos”.

Mayer reveló que su hijo decidió poner una pausa en la música:

“Él tomó la decisión de que quería retirarse, retirarse de algo que apenas estaba iniciando, que es muy lamentable y, bueno, son sus decisiones. El tendrá sus consecuencias y él sabrá cuándo reinicia, si es que quiere, o si hace otra cosa”.

Últimamente Sergio Mayer ha pasado tiempo con su nieta, debido a que Natália tiene compromisos de trabajo:

“(Estamos) viéndonos muy seguido, estamos conviviendo. Fuimos al rancho con mi suegra, estuvimos allá, fuimos a ver todos los animalitos y ella estuvo ahí feliz, y este fin de semana nos la van a dejar porque Natália tiene un compromiso”, concluyó.

POR: Karina Dionicio

