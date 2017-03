Jornada de manifestaciones por derechos de las mujeres

Se esperan diversas movilizaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El Nuevo Día

La jornada de manifestaciones y protestas en Puerto Rico con motivo del Día Internacional de la Mujer comenzó esta madrugada con piquete que detuvo el tránsito en el expreso Las Américas en San Juan.

Una de las portavoces de la manifestación, Grace Blanco, indicó que la actividad fue la primera de varias planificadas para unirse a la movilización convocada en más de 50 países.

“Decidimos paralizar el Expreso Las Américas como una expresión para visibilizar la lucha de las mujeres en Puerto Rico”, sostuvo Blanco.

Agregó que los reclamos en la Isla incluyen expresiones en “contra la Junta de Control Fiscal, contra el pago de la deuda, por la auditoría y por el derecho de nuestros cuerpos, exigiendo un aborto libre, seguro y gratuito, por parto humanizado y una educación con perspectiva de género”.

Explicó que los participantes en la manifestación no pertenecen a una organización en particular. Aunque sí había representación de varias entidades vinculadas a la lucha por los derechos de las mujeres, sí cuentan con el apoyo de diverentes personas en su carácter particular que “simplemente nos sentimos aludidas y convocadas por el paro de mujeres”.

La convocatoria del movimiento “Paro Internacional de Mujeres” cobró fuerza desde otoño del año pasado para responder a la “violencia social, legal, política, económica, moral y verbal que experimentan las mujeres contemporáneas en diversas latitudes”.

Para la ocasión, invitaron a que se realizaran paros generales y protestas particularmente para este día, 8 de marzo de 2017, bajo el lema “la solidaridad es nuestra arma”.

En el caso de Puerto Rico, la ocasión llega en momentos en que se discute públicamente denuncias de un alegado patrón de hostigamiento sexual contra mujeres empleadas en el Gobierno Municipal de Guaynabo.

Durante la manifestación de esta mañana se hicieron referencias esa controversia, que incluyó el reclamo del gobernador Ricardo Rosselló para que el alcalde Héctor O’Neil renuncie a su puesto.

“Rosselló ha solicitado la renuncia de Héctor O’Neill, pero ha derogado la carta de perspectiva de género en el Departamento de Educación”, dijo Blanco.

“Así que queremos visibilizar ese desfase, denunciarlo y exigir esa carta de perspectiva de género como herramienta de transformación hacia la justicia y la equidad en el caso de la lucha de las mujeres en Puerto Rico”, agregó.

Al terminar la manifestación a eso de las 8:00 de la mañana, las portavoces hicieron un llamado para que los ciudadanos se unan a otras actividades planificadas para el día de hoy en diferentes puntos de la Isla.

Algunas de esas actividades incluyen manifestaciones y marchas en los recintos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Mayagüez y Cayey, en la plaza de Loíza, en la Universidad Interamericana en Fajardo y frente al correo en Vieques. También habrá eventos en Utuado y Fajardo.

En San Juan se esperan piquetes frente al Departamento del Trabajo y Departamento de Educación.

La jornada culminaría con una concentración convocada para las 3:00 de la tarde en la “Milla de Oro” en Hato Rey.