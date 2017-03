Una deuda pendiente con las mujeres

La declaración de “Un día sin una mujer” quiere resaltar una profunda contradicción. Las mujeres hacen un importante aporte a nuestro sistema socioeconómico, al mismo tiempo que están discriminadas en su salario, con la inseguridad laboral y con el acoso sexual en empleo.

Ellas son casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense y las que deciden las compras de cerca del 80% de los productos que se venden. Ese poder de compra es valuado a la hora del marketing, pero la presencia femenina no es considerada de la misma manera para encabezar las corporaciones que venden esos productos.

La diferencia de ingresos entre un hombre y una mujer que realizan labores similares es el ejemplo de un sistema injusto. Se estima que una trabajadora gana 79 centavos por cada dólar de su contra parte masculina.

En el caso de las mujeres de minorías la situación empeora, a la disparidad de género se le suma el factor racial. Una latina gana 55 centavos y una afroamericana recibe 66% centavos de un hombre blanco.

No es casualidad que la cara de la pobreza sea el rostro de mujer, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Es el resultado de la falta de oportunidades de superación, leyes discriminatorias y la ausencia de políticas que protejan la familia. La inversión para la superación de la mujer es una senda reconocida para salir de la pobreza.

Los organizadores de la protesta que se realiza hoy, el Día Internacional de la Mujer se centran en un área económica. Aunque los justos reclamos van más allá.

Este año con el arribo del presidente Trump el clima se ha vuelto peor para la mujer. La actitud abiertamente despectiva y machista del mandatario creó una falsa aceptación de lo que es inaceptable en un trato de respeto hacia otra persona.

Con Trump también revivieron los proyectos que quieren limitar los derechos reproductivos de la mujer y que perjudican el acceso de las más pobres a servicios de salud. Así se consideran recortes presupuestarios a programas contra el abuso doméstico y que promocionan defienden a la mujer.

Se espera hoy que las mujeres que pueden no trabajar, que no lo hagan, ni que hagan compras, a menos que sea en negocios de otra mujer o minoría. Esto no cambiará de un día a otro una sociedad patriarcal retrógrada, pero es parte del camino para llegar a un sistema que valore más justamente a sus integrantes.