Calles mortales del Valle de San Fernando han cobrado 11 vidas este año

Una de ellas, Sandra Durán, fue atropellada a muerte por un hombre que había sido deportado cinco veces

Gloria Sontay y Rosa Ruvalcaba veían atentas el movimiento de motocicletas policiacas deteniendo a vehículos en una esquina cerca de donde viven en el Valle de San Fernando el jueves por la mañana.

“Me siento muy orgullosa que hagan esto porque nosotros hemos visto como a veces los carros se nos quieren echar encima”, dijo Sontay, quien vive en uno de los apartamentos sobre la Avenida Woodley en Van Nuys. La concurrida avenida permite a los autos viajar a un límite de 40 millas por hora y los semáforos más cercanos se encuentran a una distancia de media milla entre las calles Vanowen y Sherman Way.

“Hay un cruce con luces (amarillas) cerca de la Vanowen, pero los conductores tampoco la respetan”, dijo Ruvalcaba.

11 fallecidos en 2017

En un esfuerzo por aumentar la seguridad de los peatones y conductores del Valle de San Fernando, la Policía de Los Ángeles (LAPD) llevó a cabo el operativo de seguridad y control en cruces peatonales.

Un policía vestido de civil cruzaba la calle una y una vez para ver si los conductores se paraban para permitirle el paso – como lo exige la ley – o se pasaban de largo. Muchos no acataron las reglas de tránsito y recibieron multas y advertencias.

El operativo llega ante un drástico aumento de peatones atropellados en el Valle de San Fernando. “Once personas (han muerto) en lo que va de este año contra dos personas en el mismo tiempo el año pasado”, dijo Irma Mota, portavoz con LAPD.

“Queremos que los conductores y peatones estén alerta a las señales de velocidad y los cruces peatonales marcados y no marcados”, dijo Mota.

William F. Bustos, detective del LAPD, dijo que desafortunadamente siete de los peatones atropellados fueron culpables del accidente y los otros cuatro fue por culpa de un conductor que no les cedió el paso.

Una madre y su hija que salían de otro edificio cercano a donde se realizaba el operativo dijeron estar complacidas por la actividad policial. Marisol, quien no quiso dar su apellido, dijo que hace dos años su hermana fue atropellada en esa avenida y aunque se recuperó del accidente a ella y a su familia les da mucho miedo cruzar la calle.

“Da mucho miedo cuando tenemos que cruzar la calle y sobretodo porque estamos cerca de la escuela [primaria] Basset”, dijo Marisol, señalando el otro lado de la calle, donde se encuentra el plantel. “Es la primera vez que vemos que hacen esto. Esta muy bien”.

Caso reciente

Uno de los casos más recientes es la muerte de Sandra Duran, de 42 años, quien falleció en un accidente vehicular en la esquina del Bulevar Sepulveda y la Calle Plummer en North Hills.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 19 de febrero, día en que llovía copiosamente en el Valle de San Fernando.

El conductor, Estuardo Alvarado, de 45 años, supuestamente iba huyendo de otro accidente.

“Este señor venía en dirección sur de la (Calle) Lassen y quería rebasar al vehículo enfrente de él y se impactó con un auto que era conducido por una señora de la tercera edad”, relató Bustos. “Se pararon, pero desafortundamente este sospechoso no cumplió con la ley que dice que debes intercambiar información”.

Bustos dijo que las personas se estaban quejando de dolores y – en vez de llamar a los paramédicos – Alvarado se dio a la fuga.

Al llegar a la esquina del Bulevar Sepulveda y la Calle Plummer, “tenemos evidencia que se pasó una luz en rojo” e impactó al auto que conducía Durán, madre de dos hijos.

“Los dos carros perdieron el control. El Camry (que manejaba Durán) terminó volcado hacia el sur, del lado de los carros que estaban estacionados. El Dodge (que manejaba Alvarado), terminó impactándose con los vehículos que estaban estacionados del otro lado de la calle”, detalló el detective.

Por casualidad, unos policías se encontraban cerca y cuando escucharon el ruido del accidente fueron a auxiliar a las personas lesionadas.

Alvarado fue detenido en el lugar. Sandra murió en la escena del choque.

Se sospecha que Alvarado conducía bajo la influencia del alcohol.

El caso cobró notoriedad esta semana cuando se supo que Alvarado es un inmigrante indocumentado con una larga lista de antecedentes penales que había sido deportado a México cinco veces.

“Nosotros lo arrestamos por asesinato. En tránsito hay una ley que indica que si alguien está involucrado en un accidente previo a una fatalidad, sabiendo que debía cumplir con la ley de pararse e intercambiar información, ya sabía los riesgos y peligros al huir”, dijo Bustos. “El se fugó y se impactó con este otro vehículo después de pasarse una luz en rojo. Todo eso implica un asesinato en segundo grado”.

Sean cautelosos

Bustos dijo que la policía recomienda a los conductores que pongan más atención y sigan reglas conocidas como disminuir su velocidad, no utilizar aparatos electrónicos, no maquillarse, arreglarse o comer en el auto. Tampoco se recomienda que carguen a su mascota en las piernas, no conduzcas cuando estes cansado o bajo la influencia de alguna droga o alcohol.

“Todo esto contribuye a accidentes viales y a los atropellamientos”, dijo Bustos.

El detective dijo que los peatones también deben tener mucho cuidado cuando cruzan la calle y ver a ambos lados. “Usted puede tener el derecho a cruzar la calle en un cruce peatonal, pero eso no lo resguarda de un conductor distraído y el peatón siempre va a perder. Tenga la culpa o no tenga la culpa porque va a ser atropellado”, explicó.

“Cuando vayan a comenzar a cruzar la calle deben tener contacto visual con el conductor para que el conductor vea al peatón y le ceda el paso porque muchas veces vienen distraídos”, dijo Bustos.

Durante las dos horas del operativo se detuvieron docenas de automóviles los cuales solo recibieron una infracción de advertencia.

“Este operativo es para crear conciencia a los conductores y que manejen con cautela”, dijo el sargento Stephen Eagan con la división de trafico del Valle de LAPD.

Con información de Francisco Castro