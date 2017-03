José Ron da la cara a Cristián de la Fuente y explica porque se molestó

El actor da una explicación de porque estalló con su colega

En entrevista para el programa de radio, Fórmula Espectacular, el actor José Ron, aseguró que dará la cara por lo que escribió en contra del actor chileno, Cristián de la Fuente, luego de que ambos artistas se atacaran en redes sociales, por un video donde de la Fuente proponía “Cuando no hay gym… a darle al árbol!!!”.

“Él sabe por qué me molestó lo que puso y para mí eso me basta, no tengo por qué dar explicaciones de nada. Es evidente que no es con la novela, es con lo que él me puso”, señaló.

Por último agregó que el actor chileno lo borró y bloqueó de su cuenta de Instagram.

Cuando no hay gym… a darle al árbol!!! Así se vive #entierrassalvajes @entierrassalvajestv A ver… para todos los comentarios sobre el árbol… ese es un árbol que la forestal tiene que botar. En vez de botarlo con una moto sierra…. lo empezamos con un hacha para la grabación y lo hizo el personaje. Es un árbol que está destinado a ser botado y obviamente tiene un plan de reforestación (y si ven me están grabando para la historia… mi personaje se dedica a eso) A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) on Mar 4, 2017 at 1:22am PST

Enrique Navarro