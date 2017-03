Los latinos y las enfermedades oculares

Feria de información y recursos gratuitos para el cuidado de los ojos

¿Cuántos sabes sobre la salud de tus ojos? ¿Conoces la diferencia entre glaucoma, cataratas o retinopatía diabética?

“La enfermedad de la vista más común en la comunidad latina es la retinopatía diabética”, indicó Rocío Vallejos Hoyt, Gerente de servicios de campo del Instituto Braille de Los Ángeles (http://www.brailleinstitute.org). La retinopatía es la enfermedad diabética más común que se desarrolla cuando hay cambios en los vasos sanguíneos de la retina.

Según el Estudio de ojos de latinos de Los Ángeles (LALES) realizado por el Instituto de ojos Roski, de USC, más del 60% de las enfermedades de los ojos en latinos no son diagnosticadas.

El reporte analizó la información de más de 4,800 hispanos, predominantemente de descendencia mexicana y mayores de 40 años de edad y encontró que los latinos constituyen uno de los grupos con mayor índice de deterioro visual, cuando son comparados con otras minorías.

El reporte LALES también indicó que los latinos que padecen diabetes durante tiempo prolongado muestran mayores índices de retinopatía diabética. El 42% de aquellas personas que tuvieron diabetes por más de 15 años, también mostraba signos de retinopatía diabética.

Vallejos Hoyt explicó que después de la retinopatía diabética, las enfermedades más comunes entre los latinos son las cataratas, y en tercer lugar, el glaucoma.

“Muchos latinos no conocen los síntomas y los dejan pasar hasta último momento. Muchas veces, para cuando visitan al doctor, es demasiado tarde”, señaló la experta.

Es por esta razón que Vallejos Hoyt recomendó que todas las personas se realicen un chequeo anual de la vista. En los casos en que el individuo haya sido diagnosticado con una enfermedad ocular o con diabetes, los chequeos oculares deben hacerse incluso con más frecuencia.

Para concientizar a la comunidad sobre las enfermedades de la vista, el Instituto Braille ofrecerá el jueves próximo un seminario gratuito con expertos locales que explicarán las enfermedades que pueden afectar la vista. El evento también contará con información sobre los recursos comunitarios, tanto gratis como de bajo costo, para poder vivir con baja visión.

“Queremos que la comunidad conozca los síntomas a tiempo y pueda aprovechar los recursos que existen”, explicó.

La feria de recursos contará con presentaciones en español e inglés sobre retinopatía diabética, por el doctor Damien Rodger, del Instituto de ojos Roski, de USC, y sobre cataratas, por el doctor Jonathan Song, también del Instituto de ojos de USC.

En medio de ambas presentaciones también se ofrecerá una presentación sobre las medidas de precaución en el hogar para prevenir caídas, ofrecida por Jenny Alcalá-Alfonzo, representante de salud.

“Cuando las personas de la tercera edad comienzan a caerse y lastimarse, puede ser una señal de que está perdiendo su visión”, advirtió Vallejos Hoyt.

El evento también contará con representantes de Metro, que informarán a los participantes sobre las acomodaciones que existen en el transporte público para personas con desafíos físicos, así como representantes de la Fundación Nacional del Riñón, que explicarán las conexiones entre la diabetes y las enfermedades renales. HealthNet también participará en el evento gratuito, ofreciendo análisis de masa corporal a los interesados.

“Queremos entrelazar los distintos aspectos de distintas enfermedades, para que los participantes tengan las herramientas necesarias para llevar una vida sana”, agregó.

En Detalle

Las primeras cien personas en llegar a la feria de recursos recibirán una bolsa de sorpresas.

Se proveerá un desayuno ligero a los participantes

Cuándo: jueves 16 de marzo, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

La registración es a las 9:00 a.m. Las presentaciones en español y en inglés tendrán lugar de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. La feria de recursos será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dónde: Departamento de parques y recreación de Huntington Park. 3401 E. Florence Ave. Huntington Park, CA 90255

Reservación y más información:

Por teléfono: (800) BRAILLE (272-4553)

En la internet: BrailleInstitute.org