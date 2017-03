Siete pasos para comprar el mejor colchón

Pasas un tercio de tu vida en cama, así que ¿por qué conformarte con un colchón que te deja irritable y adolorido?

¡Ay, dormir! ¡Dormir dulcemente! La promesa de un descanso profundo y tranquilo ha inspirado a la gente a escribir poesía durante siglos. El problema es que armar la combinación soñada de colchón y almohada es algo muy similar a una pesadilla para muchos consumidores. Y existen muchas razones para esto.

Para empezar, si deseas reemplazar tu colchón usado con uno de la misma marca, como hicieron 1 de cada 5 encuestados en nuestra encuesta reciente a cerca de 62,000 suscriptores de Consumer Reports, es probable que no consigas el mismo modelo. Eso se debe a que los fabricantes por lo general descontinúan o les cambian el nombre a sus productos.

Los nombres de los colchones y las promesas que le hacen al comprador oscilan desde lo más etéreo a lo incompresible. Los vendedores insinúan que tendrás decepciones nocturnas a menos que compres la opción más cara en el mercado. Intentar aproximarse a la intimidad del sueño recostándose en un colchón en un lugar público con iluminación fluorescente puede ser incómodo en el mejor de los casos.

El lado bueno es que los fabricantes de colchones están experimentando con nuevos métodos de construcción, reorganizando las capas de gomaespuma así como la colocación de resortes en los modelos de muelle interno en un intento por mejorar la comodidad. Mientras tanto, los comerciantes en línea más conocedores están intentando mejorar la experiencia de la compra eliminando la tienda de la ecuación por completo. Y están haciendo un buen trabajo.

Las calificaciones de satisfacción más altas en nuestra encuesta fueron para 2 de las nuevas marcas de colchones en Estados Unidos, las empresas en línea Casper y Tuft & Needle. Ellos te enviarán una cama a la puerta de tu casa por un precio competitivo. En cuanto al desempeño, Casper tuvo el máximo puntaje principal entre todos los modelos de gomaespuma.

Los resortes internos, sin embargo, siguen siendo el tipo más común de colchones que se venden, aunque parezca maduro para la reconsideración del consumidor. En nuestra encuesta, el 65% de los encuestados dijeron que estaban muy satisfechos con los resortes internos, contra el 75% de los propietarios de gomaespuma viscoelástica y un 80% de de propietarios de colchones aire ajustable.

Tal vez no sea sorpresa que los colchones con gomaespuma viscoelástica sigan creciendo en popularidad. Y los colchones de aire ajustables, tal como aquellos que venden en las tiendas Sleep Number, tienen un buen puntaje en nuestras pruebas de colchones y encuestas del lector, en especial entre aquellos que informaron tener dolor de cuello, espalda, apnea de sueño y otros problemas de salud.

Ya sea que tengas una idea sobre lo que quieres o que empieces de cero, pensamos que debes considerar la elección del colchón como si fuera la de un auto nuevo. Es verdad, es solo una fracción del precio, pero pasas cerca de un tercio de tu vida en posición horizontal, por lo que elegir la opción equivocada tiene consecuencias. «Si tu colchón es incómodo, puede perturbar tu sueño, empeorar los problemas ortopédicos o tener un impacto negativo en su salud a largo plazo», dice Michael H. Bonnet, Ph.D., profesor de neurología y experto en sueño en la Wright State University Boonshoft School of Medicine.

Por eso es que sometemos cada modelo que adquirimos a rigurosas evaluaciones usando personas que los prueben y equipo sofisticado para medir el soporte y la firmeza de cada colchón. Estas máquinas golpean y maltratan el colchón para medir cómo resisten con el tiempo. Luego los abrimos para exponer su interior: resortes, capas de gomaespuma, gomaespuma con gel inyectado, para determinar cuáles son los materiales que mejoran el desempeño. Este año, hemos presentado algunas mejoras metodológicas, incluida una manera de «emparejar» un colchón para ti y tu pareja.

Estos son los 7 pasos que debes seguir para buscar, elegir y comprar un colchón que ames y que también te ame a ti:

Paso 1: Descubre lecciones sobre tu antigua cama

¿Te retuerces, te das la vuelta y aprietas los dientes tratando de encontrar el lugar ideal del colchón para acomodarte? ¿Te despiertas sintiéndote agotado y adolorido? ¿Descubres que, de forma curiosa, duermes mejor en un hotel? Si la respuesta es no, lo harás eventualmente. «Las personas jóvenes pueden dormir bien en casi cualquier superficie, incluyendo una tabla de madera», dice Bonnet. «Todos empezamos a tener el sueño más liviano con la edad, y el dolor y otros problemas médicos empeoran esta situación».

No existe una regla establecida sobre el tiempo en el que debemos reemplazar el colchón, los probamos para un uso de aproximadamente 8 a 10 años, pero hay algunas señales que indican que lo debes hacer. Algunas se ven a simple vista tales como rasgones, agujeros o manchas (tu perro está durmiendo contigo, ¿no es así? Otras se pueden sentir, por ejemplo si tus caderas y hombros ahora se hunden en el colchón. Aun así otras señales no se pueden ver en absoluto: El colchón y las sábanas proporcionan un ambiente ideal para los ácaros del polvo lo que puede derivar en alergias o asma. Así que si despiertas estornudando cada mañana, puede ser culpa del colchón.

Puedes utilizar otras observaciones para guiarte en la elección de algo nuevo. Si sientes bultos o puntos punzantes, eso puede indicar que hay daños dentro del colchón, por lo que debes buscar un modelo con un gran puntaje de durabilidad en nuestras calificaciones. Si tú y tu pareja se despiertan mutuamente mientras se dan vuelta en la cama, debes buscar una calificación de alta estabilización.

Descanso para el éxito Mientras más tiempo pases acostado en un colchón en una tienda antes de comprarlo, más satisfecho estarás con tu compra, eso demuestra nuestra encuesta a los lectores.

Paso 2: Apréndete la tienda de colchones

Si parece que hay una tienda de colchones en cada esquina en la actualidad, eso se debe a que es así. Hay más de 12,000 tiendas de camas y colchones de especialidad en el país y el número sigue aumentando. Si no puedes encontrar algo que te guste en Mattress Firm, puedes inspeccionar la tienda al lado en Sleppy´s (la cual, por cierto, ahora pertenece a Mattress Firm).

No es que tener más opciones ayude, ya que es inútil comparar el colchón que venden en una tienda con el que venden en otra. Un “Blissful Featherweight” aquí puede no parecerse en nada al “Delightful Featherlite” allá. Debido a que las descripciones de firmeza de los fabricantes son fantasiosas y a veces carentes de datos reales, sugerimos que las ignores por completo y en su lugar, verifiques las calificaciones en nuestros cuadros. La firmeza se presenta ahora en una escala práctica de 1 al 10.

Tan raro como esto puede ser, nos aferramos a nuestro consejo de siempre de probar antes de comprar, lo que quiere decir que debes sacarte los zapatos y recostarte en una elección futura por al menos 15 minutos en la posición en la que generalmente duermes. En nuestra encuesta, cerca de 20,000 lectores compraron un colchón en los últimos 3 años.

Entre aquellos que lo probaron en la tienda, mientras más tiempo pasaron probándolo antes de comprarlo, mayor fue la satisfacción: el 77% de los encuestados que pasaron más de 15 minutos estaban felices con su compra. Menos de 1 en 5 personas hacen eso, pero nuestras encuestas muestran que el 28% sí se recuestan por unos minutos. Si no quieres sentirte raro probando un colchón en público, considera visitar una de las tiendas más apreciadas de colchones o muebles en nuestra encuesta. La Original Mattress Factory fue la tienda con mayor puntuación, seguida por distintas cadenas, incluida Nebraska Furniture Mart, Havertys, Jordan’s Furniture, y Bob’s Discount Furniture.

Macy´s, una tienda departamental tradicional, recibió solo puntajes medios para el precio y la selección. Costco, donde no puedes probar un colchón en la tienda porque están parados, obtuvo un alto puntaje en el precio pero salió con calificaciones muy bajas en la selección.

Esto puede ser bueno, ya que esta tienda de membresía fabrica uno de los colchones a los que les dimos mejores puntuaciones, el Novaform 14” Serafina Pearl Gel. Y esa puede ser una señal de la dirección hacia la que se dirige el mercado, ya que el 57% de los lectores que compraron un colchón en Costco lo hicieron en línea.

Paso 3: Considera comprar en línea

Para aquellos que quieren la comodidad máxima de comprar en línea y saltarse las tiendas minoristas por completo, hay más opciones que nunca. Las empresas emergentes como Casper y Tuft & Needle están consiguiendo un montón de atención por su colchón de gomaespuma de cama en caja de gran desempeño, pero el hecho es que puedes comprar cualquier colchón en línea, incluidos con resortes internos.

Comprar un colchón sin probarlo puede parecer riesgoso, pero considera que Amazon, que vende todo tipo de colchones, superó los puntajes a los minoristas entre todos los vendedores. Es excelente en precio y en entrega a tiempo. La limitación es que no podrás probar el colchón en una tienda antes de comprarlo en línea, una práctica que se conoce como exposición de productos. Eso se debe a que no encontrarás el colchón que probaste en Ethan Allen, por ejemplo, en Amazon porque es exclusivo de esa tienda.

Puedes probar el colchón en vivo pero luego comprarlo de forma virtual, aunque deberás apegarte al sitio web del vendedor.

Si no tienes problema en comprar un colchón con solo verlo, prueba una cama en una caja. Los colchones de gomaespuma están comprimidos, embalados en una caja menor a 4 pies de altura y se envían a tu domicilio a través de UPS o FedEx. Estos colchones de gomaespuma pueden ser pesados (100 libras para un tamaño Queen) así que puedes necesitar que un amigo te ayude a subirlo si la habitación no está en la planta baja. Una vez que lo tengas ahí, abre el paquete con cuidado para que el colchón vuelva a su forma original; es algo muy divertido de ver.

Cuando compres un colchón en línea , no asumas que no puedes regatear, puedes hacerlo y lo harás mejor ya que puedes mantener una cara seria cuando lo haces de forma virtual. Abre la ventana de chat y cuando el representante de atención al cliente responda, comienza a regatear.

Paso 4: Nunca pagues el precio completo

Verás que hay ventas de colchones en el período previo a las semanas de vacaciones, pero no debes esperar a que haya una rebaja oficial para obtener el mejor precio. Los colchones tienen un gran marcado, así que no temas negociar con mucho entusiasmo.

Más de la mitad de los lectores en nuestra encuesta pagaron desde $500 a $1,750 por un colchón, aquellos compradores que regatearon se ahorraron un promedio de $205. Los regateadores fueron más exitosos en las tiendas especialistas en colchones Mattress Firm, Mattress Warehouse, Mattress King, Sleep Train y Sleepy’s. Y los compradores por lo general se iban con algo gratis, como un protector de colchón o un bastidor de cama.

Comienza pidiendo un precio que sea un 50% menos que el precio de lista y pide entrega gratis y el acarreado del colchón viejo, para empezar. Si eso no funciona, intenta con una de estas preguntas:

1. ¿Cuál es el precio más bajo en el que se vendió este colchón?

2. ¿Puedo tener garantía de precio? Si el colchón se rebaja dentro de digamos 30 días, me reembolsarían la diferencia?

3. ¿Me darían un descuento si pago en efectivo? (Esto evita que el vendedor pague cuotas por la tarjeta de crédito).

Si responden que no a todo esto, entonces es hora de decir adiós y salir por la puerta. Después de todo, hay otra tienda de colchones al final de la cuadra.

Paso 5: Utiliza bien el período de prueba

Cuando llegue el colchón nuevo, prepárate para ser paciente. Ten en cuenta que el antiguo colchón te era familiar, con fallas y todo. Los vendedores de colchones por lo general ofrecen desde 3 semanas hasta 3 meses para que pruebes la compra. Otros ofrecen lo que ellos llaman la garantía de comodidad. Así que antes de comprar, examina la letra pequeña para los términos del período de prueba y pregunta cómo puedes devolver el colchón si no te gusta.

Espera al menos 2 semanas para decidirte. Durante ese tiempo, enfócate en el colchón y no en la cama, ya que quieres limitar el número de variables. “Quédate con la misma almohada por un tiempo para que puedas descubrir mejor si es la almohada o el colchón el que perturba tu sueño”, dice Steven Scharf, M.D., Ph.D., director del Sleep Disorders Center en la escuela de medicina de University of Maryland. Por otro lado, si no compraste un box spring o un bastidor para el colchón nuevo, como algunos fabricantes recomiendan, no le estarías dando una oportunidad justa al colchón nuevo.

Para aumentar las posibilidades de tener un buen descanso nocturno en el colchón nuevo, apaga los dispositivos 2 horas antes de acostarte y evita las comidas pesadas justo antes de dormir. Luego, una hora antes de acostarte atenúa las luces, lee un libro físico, escucha música o realiza otro tipo de relajación.

Paso 6: Devoluciones exitosas [happy returns]

Asegúrate de saber cuáles son las políticas de devolución de la tienda antes de comprar un colchón nuevo. Algunos vendedores cobran ciertas tarifas, de reposición y otras más. Mattress Firm ofrece una garantía de descanso feliz de 120 noches y cobra una tarifa de $149 para el cambio o la devolución. Del otro lado se encuentra la Original Mattress Factory, la cual no acepta devoluciones o cambios en productos de cama tapizados. Por eso es prudente mantener el colchón viejo durante el período de prueba, por más inconveniente que sea.

La devolución de la cama en una caja es otra historia. Para los principiantes, no es realista pensar que pueden forzar la cama dentro de la caja. Es por eso que los vendedores han desarrollado una variedad de formas para que los consumidores puedan devolver los colchones, por lo general, sin cargo y con un reembolso completo dentro de los 100 días de la compra.

Luego está el problema de deshacerse del colchón viejo. Al menos 20 millones de colchones y box springs se desechan cada año (y un colchón de doble plaza puede ocupar hasta 40 pies cúbicos en el tiradero de basura. Es una pena ya que el 80% de los componentes en un colchón se pueden reciclar. Algunas municipalidades tienen restricciones para donar o revender colchones usados, sin embargo, verifica las políticas de tu ciudad.

Paso 7: Haz que el colchón dure

Con los colchones de resortes internos, nuestra rutina de limpieza recomendada siempre ha sido voltearlos y rotarlos 2 veces al año y limpiarlos al mismo tiempo. Pero muchos de los colchones actuales, tales como los que vienen con acolchado superior, no se pueden girar porque tienen una parte superior e inferior especializada. Aún así, querrás limpiar todos los colchones 2 veces al año.

Para hacerlo, debes deshacer la cama para pasarle la aspiradora al revestimiento de tela de todo el colchón con un accesorio para tapizado y limpiar cualquier mancha con un jabón con base de enzimas o con jabón neutro y agua. Una vez que las manchas se secan, rocía bicarbonato sobre todo el colchón y déjalo ahí por 24 horas. Luego elimínalo con la aspiradora. Y por supuesto, tiende la cama con sábanas limpias.

Añadir un protector de colchón y una cubierta especial protegerá el colchón y extenderá su vida útil, fomentando muchas noches de sueño más apacibles.

– Mary H.J. Farrell

Lo mejor para el dolor de cuello y espalda