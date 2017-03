Camila Cabello, Pitbull y J Balvin estrenan video musical de ‘Hey Ma’

El tema es parte de la banda sonora de "The Fate of the Furious"

Pitbull, Camila Cabello, y J Balvin participan en la música de "The Fate of the Furious" Foto: Warner Music

