Chayanne lamenta la muerte del periodista Luis “Papo” Brenes

El Puertorriqueño ha asegurado que es una tristeza para todo Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Chayanne lamentó hoy a través de la red social Instagram la muerte de su compatriota y periodista Ramón Luis “Papo” Brenes, que falleció a los 64 años de edad a consecuencia de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace dos años.

“Te has ido, pero me quedo con los recuerdos compartidos. Siempre admiré tu intelecto, tu sentido del humor y el respeto a tu profesión”, señaló de forma emotiva el cantante, que acompañó sus palabras de una foto de ambos.

“Siempre creíste, no solo en mí, sino en el talento de Puerto Rico y no olvido que desde mis comienzos con Los Chicos te tomabas el tiempo de ir a Centroamérica a apoyarnos, eso no se olvida jamás, siempre mantuviste esa constancia”, dijo Elmer Figueroa Arce, conocido artísticamente como Chayanne.

El cantante señaló que la partida del periodista es una tristeza para Puerto Rico. “Para mi familia y para mí, pero tu Papo, siempre permanecerás en nuestros corazones. A todos tus seres queridos mis condolencias”.

El hijo del reconocido comunicador boricua, Josué Brenes, confirmó en las redes sociales la muerte del periodista, que había sido diagnosticado con cáncer por vez primera en 2003.

La lista de personas que están enviando sus condolencias mediante las redes sociales es interminable, pero algunos de los primeros en darle un último adiós por esta vía han sido compañeros de profesión y artistas como Silverio Pérez o Ednita Nazario.

Brenes fue diagnosticado por vez primera de cáncer en 2003, aunque se recuperó antes de sufrir una recaída. Esa experiencia le hizo convertirse en portavoz de varias campañas de prevención de la enfermedad en Puerto Rico.

El periodista fue editor jefe del diario sanjuanero El Nuevo Día y la revista TeVe Guía, donde trabajó durante cerca de 20 años. Después formó parte del programa “Dande candela”, donde trabajó hasta que le diagnosticaron el cáncer de páncreas que finalmente le ha costado la vida.

Su hijo, Josué Brenes, confirmaba al diario El Nuevo Día que su padre falleció a las 3:47 de esta madrugada en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan (Puerto Rico).