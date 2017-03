Por qué algunos inmigrantes temen usar las matriculas consulares

Creen que las autoridades podrían utilizarlas en su contra

Para Elena Hernández, de 44 años, la matricula consular mexicana le había sido de mucha ayuda por años. La madre de un niño estadounidense de 12 años dijo que con este documento pudo hacer tramites importantes.

“Con mi matricula yo pude abrir una cuenta del banco y le pude sacar el pasaporte a mi hijo”, dijo Hernández, quien emigró a EE.UU. hace 22 años.

Sin embargo, hace un tiempo comenzó a utilizar el pasaporte mexicano como identificación puesto que es más seguro, según Hernández. Ella, al igual que miles de inmigrantes, piensa que desde que llegó la administración Trump su estadía en el país es menos segura y teme ser identificada por su estatus legal.

“El pasaporte es más conocido que las matriculas”, dijo Hernández explicando que ya no piensa renovar su matricula.

Las amenazas de la administración Trump que promete deportar a inmigrantes “criminales” podría poner a la luz a muchos indocumentados quienes por cargar estas identificaciones podrían ser objeto de investigación.

Las matriculas consulares son ofrecidas a los connacionales de México y algunos países de Centroamérica para que la utilicen como identificación. Estas tienen los datos más importantes de la persona como nombre completo, fecha de nacimiento y dirección actual.

El consulado de México en Los Ángeles dijo que la matricula es un documento de identificación consular, aceptado por autoridades locales y establecimientos privados como bancos y tiendas departamentales que ofrecen crédito, escuelas, hospitales, entre otros.

Sin embargo pidió cautela ante las autoridades federales quienes no aceptan la matricula como un medio de identificación oficial. “En ese sentido, no se aconseja presentarla como identificación ante autoridades aeroportuarias o migratorias”, explicó el consulado de México. “De hecho, ante estas últimas, el portador de una matrícula consular está obligado únicamente a dar su nombre y no tiene por qué mostrar identificación alguna”.

El consulado de México en Los Ángeles entregó más de 78 mil matriculas en el 2016 y en lo que va del 2017 ya llevan más de 18 mil.

El cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba dijo que hasta el 3 de marzo, 165 mexicanos del área habían sido arrestados desde el comienzo de la administración Trump.

“Algunas de las detenciones han sido de personas cuyo único delito era no tener documentos de residencia legal en este país. Fueron aprehendidas por estar en el lugar y momento equivocado”, dijo el cónsul.

Pese a que el consulado de México no tiene números exactos de cuantos fueron deportados, sí confirmó la repatriación de varios de ellos.

Activistas pro inmigrantes piden a la comunidad ser muy cautelosos con los documentos de sus países natales.

“No carguen ningún documento que les pueda causar problemas…si una identificación los va a poner en riesgo no la usen”, dijo el activista Guillermo Torres de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE) y miembro de la campaña Red de Respuesta Rápida, la cual se encarga de movilizar inmediatamente a personas en caso que algún inmigrante sea detenido por inmigración.

Torres dijo que lo más importante en este caso es educar a la comunidad. “El hecho que no cargues un documento de identificación no quiere decir que estas quebrantando la ley”, explicó. “Debes saber tus derechos, pedir hablara con un abogado y permanecer en silencio”.

Abogados con el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC) dijeron que cuando los inmigrantes muestran su identificación de su país a oficiales de inmigración les proveen facilmente la información más importante.

Torres dijo que el próximo paso es persuadir a los políticos del estado de California que cambien las licencias proveídas bajo la ley AB60. Las licencias que permiten a indocumentados conducir libremente en el estado poseen una marca que delata el estatus legal de los portadores.

“[Los políticos] deben considerar dar una licencia legitima y sin marcas”, dijo Torres.