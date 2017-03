Video: Vanessa Claudio y Patricio Borghetti se pelean en ‘Venga La Alegría’

¡Mira lo que desató la polémica!

En la emisión de ayer, del programa matutino “Venga la Alegría” se presenció un momento de tensión entre dos de sus conductores, la puertorriqueña Vanessa Claudio y el argentino Patricio Borghetti.

Fue durante el juego más popular del programa “Sin palabras”, donde los participantes no pueden hablar, sólo actuar la canción o película que tienen al azar y mientras era el turno de la conductora, se molestó con Patricio porque no estuvo de acuerdo con el resultado de su participación en el juego y no pudo contener su ira e inmediatamente arremetió contra Borghetti, diciéndole que usara la razón, y que la cabeza no sólo servía para llevar pelo y rápidamente los demás conductores trataron de calmar la situación para que no se saliera de control.

Luego del incidente, el argentino publicó un videoclip en su cuenta de Twitter, donde junto a Vanessa, explica que todo era parte del juego y que era normal que alguien defendiera a su equipo dadas las circunstancias.

Asimismo, el día de hoy, los conductores retomaron el asunto y hablaron de lo sucedido, dejando en claro que el polémico momento no pasó a mayores y que su relación es tan buena como siempre.

Amigos!!! Gracias por la pasión , pero no sé acaloren tanto!!! 😂😂😂 Lo qué pasa en el "Ring" , se queda en el "Ring" . @VZCR 😘😘😘 pic.twitter.com/Qis1Nr9Xe7 — Patricio Borghetti (@patoborghetti) March 9, 2017

Borre tweets y lo hice porque pienso q me caliento muchos comentarios no amables pero si quiero ser mejor persona no debo contestar igual — Vanessa Claudio (@VZCR) March 10, 2017

Así que pido una disculpa si no conteste de la mejor forma! Y creo q. Reconocer errores me hace bien! Lindo día y que VENGA LA ALEGRÍA — Vanessa Claudio (@VZCR) March 10, 2017

Eduardo Bravo