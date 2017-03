Nuevo centro en L.A. ofrece hospedaje para mujeres indigentes

Miles de mujeres del condado de L.A. duermen en las calles cada noche; Skid Row atienda hoy esa necesidad

Cuando en 2003 Jessyka Quintero-Mora se vio desamparada y sin ganas de vivir, deambuló por las calles de Skid Row en el centro de Los Ángeles.

Poco antes alguien le había dado un papel con una dirección para obtener vestido gratis y ella optó por ir ya que necesitaba ropa interior.

Sin embargo, jamás imaginó que al entrar al albergue Midnight Mission de Los Ángeles su vida cambiaría de manera positiva.

Originaria de Texas, Quintero-Mora creció en una familia disfuncional con una madre alcohólica y cinco hermanos. “Lo peor es que a la edad de 14 años me convertí en lo que odiaba, repetí los pasos de mi madre”, dijo.

Una mala decisión la llevó a otra hasta que al llegar a California se convirtió en indigente.

“Un día dormí en la calle y es lo más feo. El piso es duro y muy frío”, recordó.

bergue angelino, no solo recibió ropa interior sino también la ayuda necesaria para levantarse.

“Me dejaron entrar y me dijeron que si era voluntaria me podían dar ropa gratis. Y yo dije, ‘ropa gratis es igual a trabajo’ y comencé a ayudar todos los días”, recuerda.

Su eficacia en el trabajo voluntario y su habilidad para hablar dos idiomas —inglés y español— la llevaron a obtener un trabajo a tiempo parcial como traductora y secretaria en Midnight Mission.

Han pasado 14 años desde que Quintero-Mora llegó a ese lugar. Ella logró regresar al colegio, se compró un auto y ahora vive en la ciudad de El Monte donde le gusta cuidar del jardín de su hogar.

“Jamás en mis más remotos sueños me imaginaba que yo iba a trabajar como traductora y después ayudando al presidente de la misión”, dijo Quintero-Mora, quien además de ese cargo ahora también se dedica a ayudar a otras mujeres.

Quintero-Mora dio su testimonio de superación este miércoles durante la celebración de apertura del centro de vivienda temporal para mujeres en crisis en Skid Row.

Camas para mujeres indigentes

El centro, localizado en la esquina de las calles San Pedro y 6th, anteriormente era un cuarto de recreación con televisiones para los hombres de la misión.

Sin embargo, al ver la necesidad de las mujeres que pasan las noches en la calle, el cuarto fue remodelado con 42 camas individuales.

“Las mujeres que llegan reciben ayuda médica, mental, acceso al baño, comidas y acceso a oportunidades de empleo, dijo Amy Turk con el Downtown Women’s Center, socio del programa.

Agregó que la población en el área de Skid Row es primordialmente personas de color, con un 60% de mujeres afroamericanas, seguidas por latinas y caucásicas.

Cada noche más de 14,500 mujeres experimentan la indigencia en el condado de Los Ángeles, según indicó Midnight Mission.

En los últimos tres años, la falta de hogar para mujeres ha aumentado en un 55%, que es cinco veces mayor que la tasa de los hombres.

Una de las estadísticas más sorprendentes es que más del 90% de las mujeres indigentes han sufrido violencia física o asalto sexual.

En el centro de vivienda temporal para mujeres en crisis, las mujeres también tienen acceso a un centro de educación una biblioteca, gimnasio y una estilista que de manera voluntaria arregla el cabello de las mujeres por medio de cita.

Las huéspedes eventualmente son evaluadas para saber cuál es el tipo de ayuda que necesitan para su futuro.

Danna Cesar estaba sentada en su cama de una litera y dijo estar agradecida de poder tener un lugar seguro para pasar la noche.

“Mi novio esta en el albergue de al lado recuperándose de la adicción a drogas y yo encontré este lugar”, dijo Cesar de 55 años de edad, quien llegó al lugar el miércoles por la mañana.

Contó que lleva alrededor de cuatro años viviendo en las calles. “Aquí me ofrecieron ayuda inmediatamente. En otros lugares no es así, no te dan ayuda”, dijo Cesar. “El objetivo es que yo tenga un hogar temporal [aquí] mínimo por dos semanas y máximo por 90 días”, añadió.

Otros patrocinadores incluyeron a UberEats, la embajada de los emiratos árabes unidos y el Union Bank.

Para saber más acerca del centro visite http://www.midnightmission.org/get-involved-1/womensprogram/

Si quieres donar, aquí te dejamos una lista de los artículos que se necesitan:

Toallas, desodorantes, pastas dentales, cepillos de dientes, jabón, botellas de agua, papel higiénico, comida no perecedera o en lata, calcetines, ropa interior, entre otros.