Programa en Compton ofrece a sus jóvenes una segunda oportunidad

Compton YouthBuild ayuda a obtener el diploma de secundaria a través de entrenamiento para el futuro laboral

A sus 24 años Gabriel Genera siente que ha vivido la vida de un hombre mucho mayor.

Desde muy pequeño fue enviado a hogares de crianza puesto que su madre era adicta a las drogas y a los 14 se involucró en pandillas.

“Hasta los 22 años estuve dentro y fuera de la cárcel y después decidí que quería cambiar mi vida”, dijo Genera quien hoy es padre de tres hijos.

El joven agregó que gran parte de la ayuda que recibió vino del programa Compton YouthBuild, el cual ofrece una segunda oportunidad de educación a sus estudiantes.

Los jóvenes entre 16 a 24 años que han salido del sistema de educación tradicional —por gusto o por obligación— pueden obtener su diploma de secundaria o su equivalente, mientras aprenden habilidades de trabajo mediante la construcción de viviendas asequibles, amigables al medio ambiente y otros activos para la comunidad.

Genera dijo que al llegar a Compton YouthBuild encontró su pasión e interés para un mejor futuro.

“Me gustaría ser un contratista y hacer trabajos de construcción… Y a lo mejor después puedo agarrar un negocio y ayudar a los [jóvenes] de aquí”.

Sara Silva, cofundadora de Compton YouthBuild, dijo que en promedio sirven a 80 estudiantes a diario y tienen 150 estudiantes cada año.

“No hay requisitos de residencia para nuestros estudiantes. Alrededor del 60% de ellos residen en Compton”, dijo Silva.

Explicó que una vez que los jóvenes se convierten en parte de la familia de Compton YouthBuild obtienen ayuda aún después de haberse graduado.

“Ellos se van a trabajar pero si sus necesidades cambian como [si buscan] conseguir otro trabajo o necesitan vivienda, estamos aquí para ofrecerles la misma ayuda que obtuvieron cuando estudiaban aquí’, dijo la directora.

El personal y varios consejeros ayudan a los jóvenes a conseguir su educación, empleo, seguro médico y vivienda asequible.

Onix Moreno, de 19 años, dijo que a la edad de 16 notó que no disfrutaba asistir a su escuela en Rancho Dominguez, en el Sur de Los Ángeles, la cual -dice- carecía de liderazgo.

“Muchos de la escuela no iban a clases y sentí que yo me estaba cayendo con ellos y que perdía la motivación”, explicó la joven.

Despues de hablar con sus padres acordaron transferirla a Compton YouthBuild donde ella misma asegura que recuperó la motivación perdida.

“Estando aquí me he involucrado con el ayuntamiento y la alcaldesa y he hecho cabildeo con ellos. Soy la primera [en mi familia] en asistir al colegio y quiero hacer muchas cosas para mi futuro”, explicó Moreno.

Por ahora la joven está aprendiendo una carrera técnica de electricidad y dijo que quiere ejercerla por uno o dos años pero que eventualmente quiere regresar a la universidad.

“En unos años quiero correr para concejal para representar a mi comunidad y hacer un cambio”, dijo orgullosa.

Moreno dijo que disfruta la escuela porque ahí muchos miembros del personal han pasado por situaciones similares a las de los jóvenes estudiantes y los motivan más.

“Esta escuela me hizo ver que yo tengo una familia y yo quiero algo mejor para mi familia”, aseguró.

“Lo más importante que les sucede a los jóvenes cuando llegan a Compton YouthBuild es que piensan que su vida no es importante para nadie y aquí se dan cuenta que su vida es muy valiosa para ellos mismos”, dijo Silva.

Para saber más acerca de Compton YouthBuild llame al (310) 631-2000 o visite http://www.comptonyouthbuild.org