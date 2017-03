Conferencia para mujeres demuestra la importancia de la presencia femenina en la economía

Las empresas de propietarias latinas han crecido un 110% y el poder adquisitivo ha crecido un 5% en los últimos dos años

Jasmine Rodríguez solía ser una joven muy tímida hasta que notó que en su carrera como publirrelacionista tendría que ser más extrovertida. Después de comenzar la universidad en Fullerton, la joven de 20 años dijo que ya no teme presentarse con las personas.

Al mantenerse involucrada en su escuela y en la comunidad, ella no solo ha aprendido el arte de hablar en público, sino también la clave para el éxito.

Rodríguez, hija de padres mexicanos y residente de Downey, fue una de las cinco estudiantes universitarias ganadoras de un cambio de imagen y la participación en la conferencia número 26 de Latina History Day de la organización Hispanas Organizadas por la Igualdad Política (HOPE).

La conferencia de un día, que se llevó a cabo en el hotel Biltmore Millenium del centro de Los Ángeles, se enfocó en impulsar a cera de 800 mujeres. Los talleres ofrecidos proveyeron información acerca de la carrera profesional, salud, juventud, comunidad y trabajos comunitarios.

“Hoy es el día histórico de las mujeres para que todas se puedan juntar y hablen y se conozcan entre ellas para intercambiar ideas e inspirarse entre sí”, dijo Maya Gómez, especialista en evaluaciones e investigaciones en HOPE.

El dinero y las mujeres

El enfoque más importante de la conferencia fue la presentación del Reporte del Estatus Económico de las Latinas con información para las millenials, las baby boomers, primera generación y dueñas de negocios.

Las latinas actualmente representan el 8.7% de la población (27.9 millones) en Estados Unidos y el 19.2% (7.4 millones) en California.

“Un punto importante es que en los últimos siete años las empresas de propietarias latinas han crecido un 110% y el poder adquisitivo ha crecido un 5% en los últimos dos años”, dijo Gómez.

“En California una de cada cuatro mujeres es latina. Y en el 2060 uno de cada cinco personas va a ser latina”, añadió.

Gómez dijo que el reporte provee recomendaciones para líderes corporativos y políticos para asegurar la igualdad económica en las latinas.

Rodríguez dijo que el éxito de las latinas es impresionante puesto que ella siempre ha creído que una mujer puede hacer lo que desee.

“Cuando hablo con otras chicas en el trabajo y me dicen que van a ser ingenieras, médicas y otras carreras buenas me da mucho gusto porque siempre dicen que los hombres son mejores y tienen más poder”, dijo la joven. “Y al ver que nosotras las mujeres también lo podemos hacer es algo que me inspira mucho”, aseveró.

Rodríguez recalcó que sus padres siempre le han inculcado el interés por el estudio y ella ha seguido las instrucciones al pie de la letra. Próximamente viajará a China por una semana para presentar un proyecto.

Sin embargo, el trabajo le ha costado horas de esfuerzo y el resultado llena de orgullo a su madre. “Cuando ella iba a nacer me dijeron que la abortara porque venía con síndrome de down”, dijo Martha Rodríguez, madre de la joven, quien la acompañó a la conferencia. “Pero ahora la veo y me da mucho orgullo todo lo que ha logrado”, aseveró, sin poder contener la emoción.

“La timidez quedó en el olvido”.