Esquina migratoria: programa 245i

Solicité la 245i en abril del 2001 por medio de una petición de mi hermano ciudadano de Estados Unidos. Tengo la carta de aprobación, pero no sé si ya está y ¿puedo aplicar para mi residencia o no? ¿Puedo pedir un permiso de trabajo?

No se puede obtener un permiso de trabajo hasta que sometas la aplicación de la residencia permanente al Servicio de Inmigración (“USCIS” por sus siglas en inglés). Para solicitar la

residencia, tiene que haber una visa de residente disponible para ti. Para nacionales de México, en el mes de marzo hay visas disponibles para aquellos hermanos que fueron pedidos antes del 1ro de junio de 1997. Para personas de cualquier otro país de Latinoamérica, hay visas disponibles en esa categoría para los que fueron pedidos antes del 22 de febrero del 2004. Quiere decir que si no eres de México, ya puedes solicitar la residencia.

Si eres de México, aún te faltan años para que tu fecha de prioridad este vigente. En este caso, podrías usar tu elegibilidad de la 245(i) para arreglar la residencia con petición. Por ejemplo, si tienes esposa o hijos ciudadanos de 21 años, podrías solicitar la residencia por medio de cualquiera de ellos en lugar de esperar los años que faltan para la petición de tu hermano.

¿Qué es la ley 245(i)?

En 1994 el Congreso pasó una provisión especial de ajuste de estatus conocido como 245 (i).

Personas que entraron o permanecieron ilegalmente en EEUU por lo general no pueden solicitar la residencia permanente dentro del país al menos que sean familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses que entraron legalmente al país o estén cubiertos por la ley 245(i). Esta ley cubre ciertos tipos de solicitudes, incluyendo peticiones familiares, de trabajo, y ganadores de la lotería de visa.

Para calificar bajo la ley 245(i), debes estar viviendo en EEUU y ser beneficiario de una petición que fue debidamente entregada a las autoridades migratorias antes del 1ro de mayo del 2001. También, debes de haber entrado a los EE.UU. antes del 22 de diciembre del 2000, si sometieron tu solicitud entre el 15 de enero de 1998 y el 1ro de mayo del 2001. La ley 245(i) permite adquirir la residencia permanente dentro del país bajo ciertas condiciones y pagando multas.

Para asesoría y ayuda con los trámites, personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la

Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en inglés) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

