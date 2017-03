Grupo ambientalista vandaliza campo de golf de Trump en Los Ángeles

El grupo talló en el pasto del Club de Golf Trump National en Rancho Palos Verdes, un mensaje con letras de seis pies de altura que decía: "NO MORE TIGERS. NO MORE WOODS".

Una imagen aerea del la frase escrita en el campo de golf de Trump. (AEAC)

