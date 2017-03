Latinas de Los Ángeles: falta de confianza detiene nuestro avance

Conoce a las latinas que junto al alcalde Garcetti lideran la Ciudad, dos inmigrantes y dos hijas de inmigrantes Dos inmigrantes y dos hijas de inmigrantes

Cuando uno ve trabajar a Ana Guerrero, la inmigrante mexicana que es jefa del equipo del alcalde Eric Garcetti, irradiando fuerza y energía, nunca imaginaría que alguna vez no tuvo confianza en sí misma.

Es precisamente la falta de confianza el principal desafío al que se enfrentan las latinas para avanzar en sus carreras, ya sea en el sector público como privado, coinciden en señalar Ana Guerrero, Linda López, Bárbara Romero y Lilian Coral, las latinas con los puestos de mayor liderazgo en la oficina del alcalde.

“Yo fui madre soltera, no terminé la universidad en el tiempo tradicional. A veces lo detiene a uno la falta de confianza en uno mismo. A través de los años la fui adquiriendo”, observa Guerrero, quien nació en Guanajuato, México.

Linda López, directora de la Oficina de Asuntos para los Inmigrantes, nació en Los Ángeles pero sus padres son ecuatorianos.

“Para mí lo más difícil fue que nací en una familia bien cerrada. A veces es algo cultural, los padres hispanos quieren que los hijos estemos cerca de ellos y no nos dan oportunidades de desarrollar actividades más arriesgadas y de salir”, cuenta.

Así que fue a una universidad cerca de su casa. “Ahí me involucré en la política de la universidad, clubes, organizaciones. Tuve oportunidad de ejercer liderazgo y eso me ayudó para entrar a la política. Además estudié Ciencias Políticas”, dice.

Bárbara Romero, vicealcaldesa de Servicios Municipales encargada de poner en marcha la agenda “De Regreso a lo Básico”, confió que su primer pensamiento cuando el alcalde Garcetti le habló para ofrecerle el puesto, fue que no estaba calificada. “No esperaba su llamada. Y me empecé a preguntar si era suficientemente inteligente para el puesto. Para qué quiere que una niña de Boyle Heights esté a cargo de los Servicios de la Ciudad”, recuerda que se preguntaba.

Romero superó esos pensamientos y está en el cargo desde 2015. Aunque nació en Los Ángeles, sus padres mexicanos se la llevaron a Tijuana, donde vivió hasta los siete años cuando regresó a la ciudad. “Mi experiencia es la de un inmigrante, aunque soy nacida aquí”, observa.

Lilian Coral, la directora de Datos del Ayuntamiento de Los Ángeles, nació en Colombia pero su madre la trajo a los cinco años de edad a la ciudad.

“Es una posición nueva en el gobierno local que nunca me imaginé en mi vida ocupar, y lo más difícil es vernos en este tipo de posiciones”, anota.

A Coral le fue aún más duro porque le tocó trabajar en un área dominada por hombres, donde no hay mucha diversidad y en la que escasean las latinas. “Uno se siente sola. Así que me formé sin tener mucho apoyo profesional”, confía.

Participa en tu comunidad

Guerrero dice que siempre recomienda a jóvenes y mujeres de todas las edades participar en sus comunidades. “Aprendes cómo funcionan las instituciones, a hablar en público, cómo negociar, hacer reuniones con personas de poder. Ser voluntario y participar cívicamente te da la oportunidad de ganar habilidad para ser más efectivo y eso te da confianza en tí misma”, dice.

Coral recomienda buscar mujeres que nos den apoyo, y nosotras mismas darnos el tiempo para aconsejar y ayudar a otras. “Yo siempre he tenido a mi madre impulsándome, pero siempre he tenido mujeres que me ayudan y me dicen por qué no exploras esto”, precisa.

López dice que lo fundamental es la educación, pero también las relaciones con personas y organizaciones. “No importas si fuiste a Harvard o a Yale, lo importante es que cuando se presente una oportunidad de solicitar o hacer campaña por un puesto, tengas como base una buena educación universitaria y una red de apoyo y liderazgo dentro de la comunidad”, indica.

Romero añade que las mujeres tienen que encontrar en lo que quieran ser expertas. “Yo me decidí por el medio ambiente y los parques. Y me ofrecieron estar en una Comisión del Medio Ambiente en el Valle, luego el alcalde me invitó a estar en otra Comisión de Servicios Públicos donde aprendí el proceso de hacer decisiones y tener una voz en la comunidad”, recuerda.

Comisiones, un buen comienzo

Guerrero dice que cuando el alcalde Garcetti llegó al cargo, lo primero que hizo fue asegurarse que en las 277 comisiones que lo ayudan a dirigir la Ciudad, hubiera igualdad. “Ahora el 53% de los puestos son ocupados por mujeres, la mayoría latinas”, precisa.

“Las comisiones aportan experiencia a las mujeres, aprenden sobre liderazgo, políticos y les ayudan en su curriculum para que después puedan correr por puestos políticos o suban en el sector público y privado”, indica.

Asamblea de Mujeres

. El informe sobre el estado de las Mujeres de Los Ángeles será este martes de 8:00 a 10:00 a.m.

. El alcalde Eric Garcetti y su esposa Elaine Wakeland serán los anfitriones

. Salón Town & Gown, 665 Exposition Boulevard.

Los Ángeles, CA 90089