Alejandro Sanz echa más leña al fuego a la polémica por su concierto “Más es más”

A punto de cumplirse 20 años del lanzamiento de su disco "Más", el aniversario se está convirtiendo en una pesadilla

En plena promoción de su concierto ‘Más es Más’, con el que celebrará este verano el 20 aniversario de su disco más aclamado, ‘Más’, Alejandro Sanz ha lanzado un ataque frontal en sus redes sociales que va dirigido, en sus propias palabras, a determinada “gente en la industria de la música” a la que en su opinión no parece importarle demasiado la profesión ni la felicidad de sus fans.

“Cuando en tu vida hay gente tóxica, avariciosa, soberbia y miserable… solo corre… no escuches amenazas, no escuches promesas. Solo vuela… esa gente no sabe volar. Solo reptan”, lamenta el artista.

El texto continúa defendiendo a los que sí creen en el arte, que son los que, a su juicio, sí merecen la pena.

“Me gusta mi vida ahora sin embuster@s ni ladron@s… me gusta mi familia. Mi gente, los que aún creen en el arte. Los que se rinden a lo evidente y no intentan manipularlo todo. Viva la gente honesta en la profesión. Viva la gente que ama la música y no solo busca acabar con el bosque por llevarse una flor (sic)“, reza parte del apasionado alegato compartido por el artista junto a una imagen que le retrata en la cama.

Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 7:19 PDT

Pero los reproches del madrileño no han terminado ahí, ya que en la parte final de su texto arremete directamente contra aquellos que, a su juicio, perjudican gravemente al mundo de la música anteponiendo sus intereses más egoístas a los derechos del público y de aquellos artistas que solo pretenden trabajar en un entorno justo y equitativo para poder ofrecer a sus fans las mejores experiencias posibles.

“Hay gente en la industria de la música que son ruido… ni siquiera silencio. Son ruido… sordo y metálico. No les importan los artistas y no les importáis vosotr@s… l@s nuestr@s. El público… cada vez estamos más cerca y ell@s cada vez más lejos. Viva la música y quieran a sus artistas. Son sus cómplices en todo este negocio donde algunos se lo quieren llevar todo. De ustedes y nuestros (sic)”, completó el intérprete en su cuenta de Instagram.

Alejandro Sanz ha hecho estas declaraciones en el marco de la polémica que envuelve todavía al hecho de que las entradas para el esperado concierto, que tendrá lugar el 24 de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid, se agotaron en menos de media hora cuando se pusieron a la venta en enero por culpa de la rápida intervención de los agentes de la reventa, una circunstancia que ha llevado al intérprete a lanzar una petición al gobierno español para que tome medidas.

A pesar del empeño que han puesto sus fans para convencerle de que ofrezca un segundo recital en la capital española, abriendo incluso una petición en la página web Change.org, el cantautor ha asegurado ahora que no es posible, entre otras razones porque tanto los músicos como los invitados especiales con los que cuenta para su espectáculo ya tienen otros compromisos que atender en esos días.

“Hemos mirado de todo, hasta abrir cines, pero estamos pensando en ofrecerlo en streaming para que todo el mundo pueda disfrutarlo en casa. Pero no se puede hacer otro concierto por muchas cosas, porque los músicos no pueden y algunos de los invitados tampoco”, aseguró en el programa ‘Anda ya’ de la emisora 40 Principales.