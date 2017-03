¿Cuáles son tus derechos si te detienen mientras manejas?

Cualquier persona puede ser detenida por la policía cuando conduce un coche y puede suceder en cualquier momento. ¿Cuáles son tus derechos en esa situación?

Una intervención de tráfico cotidiana puede convertirse rápidamente en una tragedia luego de un intercambio poco cordial entre un motorista y el agente involucrado.

Por ello, para aclarar dudas y prepararte para este tipo de situaciones, consultamos agentes y líderes comunitarios sobre el tema. Conoce y ejerce tus derechos:

1. Reacción inicial al ser detenido

Vas manejando por la calle y notas en el retrovisor que una patrulla de policía encendió sus luces y está siguiéndote. ¿Qué debes hacer? Usa tus luces direccionales para alertar al policía de que te orillarás y busca una zona segura para detener el auto completamente. Apágalo, pon tus manos en el volante o en una parte visible y no hagas ningún movimiento repentino que pueda confundir al policía. Permanece dentro del auto y espera a que se acerque y pida tu licencia.

Ten en cuenta que si un agente pide que te orilles y detengas tu vehículo, por ley tienes que hacerlo, aunque creas no haber cometido una infracción.

Hay dos aspectos clave que debes conocer: lo estrictamente legal y las medidas de seguridad que debes considerar.

Según Adrienna Wong, abogada de American Civil Liberties Union del Sur de California (ACLU), es importante conocer la diferencia ya que lo legal no siempre es lo más seguro.

2. Averigua por qué te detuvieron

Si no sabes la razón porque el policía te detuvo y crees que no has cometido ninguna infracción, tienes derecho a saber por qué.



“Cuando el agente se acerca al carro lo primero que pregunta es: ‘¿sabe las razones de por qué lo he detenido?’ La persona normalmente no sabe responder entonces le decimos y explicamos cuál fue la infracción”, explicó Marlon Marrache, agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Asimismo si por algún motivo te arrestan o detienen formalmente, tienes todo el derecho a preguntar por qué. Si bien es tu derecho constitucional preguntar el motivo por el que te detienen o arrestan formalmente, y no te pueden arrestar, multar, ni agredir por hacerlo, recuerda ser amable y mantenerte calmado.

3. ¿Tienes que contestar todas las preguntas que te realiza el agente?

No. Tienes derecho a permanecer en silencio ya que no tienes que responder a todas las preguntas del policía. Esto aplica para todos los casos independientemente de que hayas sido detenido o formalmente arrestado. Si deseas ejercer este derecho, comunícale en voz alta al policía y a partir de esto permanece en silencio.

En esta situación puedes decir: “I choose not to answer that question” o “Elijo no contestar esa pregunta”.

Ojo, lo que sí tienes que hacer es presentar tu licencia de conducir, registro de vehículo, prueba de seguro y tu nombre, si es que un policía lo solicita.

4. ¿Qué pasa si no te puedes comunicar en inglés?

“Si la persona no habla el mismo idioma podemos llamar a otro agente que hable el mismo idioma”, agregó el agente Marrache. Es importante que conozcas este derecho ya que la falta de comunicación podría resultar en un mal entendido.

5. ¿Te debes bajar del auto?

No lo hagas hasta que el policía te lo pida, ya que en algunos casos no es necesario. “Legalmente podemos pedir que se bajen del auto pero todo depende”, dijo Marrache. “A una persona que cometió una infracción vial no siempre vamos a decirle que se baje”.

Aunque varían las razones por las que pedirían que te bajes del coche, pero Wong indica que una de las principales es la seguridad del mismo agente.

“Si las razones de la detención son estrictamente por una infracción, el proceso debe ser relativamente rápido”, dijo Wong. “Te podrían pedir salir del auto si el policía encuentra algo adicional que requiera otra detención”.

6. Si te lo piden, ¿estás obligado a apagar tu cigarrillo?



Uno de los detalles sobre la detención de Sandra Bland, una afroamericana que falleció bajo custodia de las autoridades tras ser parada por no usar las luces direccionales al cambiar de carril, que han sido discutidos en los medios es el pedido del agente para que ella apagara su cigarro, a lo que ella respondió negativamente porque estaba dentro de su carro, su propiedad.

Sobre este punto, es relevante saber hay ciertas cosas que el agente puede pedirte por su seguridad cuando te detienen, explicó Rebecca Robertson directora de políticas legales de ACLU en Texas, al Washington Post.

No obstante, “el incidente de Bland no parece estar en estas categoría”, apuntó Robertson. La solicitud de este agente podría justificarse argumentando que la orden era necesaria para que cumpliera con su labor. Pero eso sería algo difícil de probar, de acuerdo con expertos legales consultados sobre el caso de Bland.

7. ¿Puedes grabar al policía?

Según Wong, todo depende del tipo de de encuentro con el policía, ya que si fuiste detenido por una infracción de tránsito, todo culminará en una multa y grabar no sería necesario ni indicado.

Si bien grabar al policía en horas de trabajo sea legal, no es lo más recomendable en estos casos. Para tu seguridad, recuerda la importancia de no hacer movimientos repentinos y de poner las manos a la vista del agente.

En caso de que seas víctima o testigo de abuso policial, puedes utilizar la aplicación de Justicia Móvil creada por ACLU para reportar y grabar la brutalidad o abuso policial. Ten en cuenta que el propósito de esta aplicación no es solo reportar a la policía sino a cualquier identidad gubernamental que cometa algún abuso contra la población. Para descargarla en español ve a: www.mobilejusticeca.org/es/



Recuerda que si estás bloqueando una investigación o interrumpiendo un operativo mientras grabas, podrías ser arrestado.

Un policía no puede evitar ser grabado cuando está realizando sus funciones en un espacio público.

Pero hay ciertas reglas que conviene conocer: “Como principio básico, no podemos decirle a nadie que no filme”, dice Delroy Burton, presidente del sindicato de la Policía Metropolitana de Washington DC y un veterano con 21 años de servicio. “A lo que usted no tiene derecho es a interferir”, explica. “Grabe a distancia, permanezca fuera de la escena, y el oficial no tiene derecho a venir a tomar su cámara o confiscarla”.