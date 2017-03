El muro de Trump es un “delirio de emperador romano”, dice escritor mexicano

Paco Ignacio Taibo II minimiza las intenciones del presidente de Estados Unidos

México – El muro que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado construir en toda la frontera con México es solo un “delirio de emperador romano”, dijo el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en entrevista con Efe.

“El muro no es de ahora, tiene años”, señaló el escritor sobre una realidad que constató al recorrer hace varios años la línea divisoria entre los dos países, en la que ubica la trama de su novela “Sueños de frontera” (1990).

Taibo II, quien participa en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2017 (FILEY), recordó que en su recorrido pudo ver, desde el lado mexicano, cómo trabajadores latinos colocaban una valla fronteriza a la que le dejaban espacios de tanto en tanto.

“¿Por qué dejan un hoyo? ‘Pues para pasar’, dijeron. Los que lo construían dejaban hoyos. ¡Ese es el muro de Trump, un delirio de emperador romano!”, afirmó.

Desde 1994 se han levantado barreras en un tercio de los 3,152 kilómetros de frontera entre ambos países, pero Trump prometió en campaña electoral extender la valla en toda la línea divisoria.

En esta región siempre ha habido “alambradas, torres con personas armadas, vigilancia con rayos infrarrojos: la frontera está teñida de una estructura entre muro, río y desierto”, indicó el escritor de 68 años.

Taibo II presenta estos días en Mérida, capital del suroriental estado de Yucatán, su novela “Que sean fuego las estrellas”, donde aborda la huelga de 1919 de la empresa eléctrica conocida como La Canadiense en Barcelona y “el momento glorioso” del sindicalismo español.

En el caso de México, apuntó, el problema del movimiento obrero “fue la derrota de los años 70 (del siglo XX) de los sindicatos democráticos de los ferrocarriles, de los electricistas, de la cual ya no se levantó cabeza”.

En opinión de Taibo II, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene un duro control sobre los sindicatos, muchos de ellos adheridos políticamente.

El escritor calificó como “terrible” la situación de los trabajadores mexicanos, sobre todo de aquellos que inician su vida laboral bajo una ley federal que prácticamente representa un desahucio.

“Un joven que entra hoy a trabajar no tiene séptimo día, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene seguro social, está despojado de las prestaciones (laborales) históricas”, sentenció.

La lucha de los sindicatos en Barcelona para lograr estas conquistas laborales está retratada en “Que sean fuego las estrellas”, que escribió casi 30 años después de haber investigado el tema cuando vivía en esa ciudad española.

Hoy existe “puro empleo chatarra”, los trabajadores están en condiciones parecidas a la era anterior al dictador Porfirio Díaz, que gobernó el país de 1876 a 1911, que dio origen a la Revolución Mexicana.

“Ya no se resiste más. Es insultante la combinación entre neoliberalismo y corrupción”, sostuvo el escritor al considerar que los obreros y los demás sectores sociales “debemos retomar las experiencias históricas” para cambiar este país desde abajo.

Sobre la novela negra mexicana, de la cual es uno de sus principales representantes, Taibo II dijo que pasa un buen momento porque se alimenta de una realidad en la que se puede hallar el absurdo, la locura y el crimen más intrincado.

“La novela negra mexicana cuenta lo que está oculto en una sociedad mexicana, en la que, para nuestra desgracia y desdicha, apenas le raspes encuentras desde el absurdo hasta la locura y el crimen más intrincado”, apuntó.