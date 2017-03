A través de su hijo discapacitado, madre indocumentada obtendrá la residencia

Padres pensaron que era un chiste cuando les dijeron que podían legalizar su situación migratoria a través del pequeño

Durante años, Gilberto Ortiz visitó cuanto abogado pudo en busca de alguna opción para que su esposa Gabriela Fletes dejara de ser indocumentada

Nunca imaginó que su hijo Christian, quien sufre de artrogriposis – una condición que resulta en articulaciones rígidas y contraídas- sería el puente para que su esposa consiguiera la residencia. Ni tampoco que a través del Show de Piolín encontraría el alivio que por tantos años anheló.

“Cuando me llamó el DJ de Piolín pensé que alguien me quería jugar una broma. Pero cuando el propio Eddie ‘Piolín’ Sotelo se puso al teléfono y me dijo que me iban a ayudar con el caso de mi esposa, me dio mucho aliento y casi me suelto llorando”, recuerda Ortiz.

Días atrás, Ortiz le había enviado unos correos electrónicos al famoso conductor radial en los que le platicaba su historia y urgencia por encontrar un alivio migratorio para la madre de sus hijos.

“Pensé que no me iban a responder”, comenta.

Una semana y media después, Ortiz viajó con su familia de Salinas, en el norte de California, a Los Ángeles para estar presente en el Show de Piolín que se transmite por la estación de radio Suavecita 107.1.

“Cuando veníamos en camino, pensaba que tal vez todo era un chiste”, dice Fletes.

Pero aunque en el popular Show de Piolín se cuentan muchas bromas, el conductor radial con toda la seriedad del caso les dio la noticia que el abogado en migración Alex Gálvez se haría cargo de solicitar la residencia para su esposa, sin costo alguno.

La familia

Los Ortiz Fletes tienen tres hijos: Oscar de 15 años, indocumentado, Christian de 10 años y Kimberly de 8 años, nacidos en Estados Unidos.

Aunque el padre de familia es residente permanente, no ha solicitado la residencia para su esposa porque implicaría que ella viaje a Ciudad Juárez, donde corre el riesgo de sufrir un castigo por haber mandado traer con un coyote al hijo mayor.

Gabriela teme a la separación de su familia, en particular de su hijo Cristian quien depende de sus cuidados las 24 horas. Cristian nació con la artrogrioposis o Síndrome Artrogripótico, y aunque no puede caminar ni mover sus manos, tiene una inteligencia y habilidad cognitiva normal.

Cancelación de la Remoción

El abogado en migración Alex Gálvez revela que cuanto antes iniciará los trámites para conseguirle la residencia a la madre. “El proceso que se conoce como cancelación de la remoción es un alivio muy fuerte para los padres indocumentados con niños ciudadanos estadounidenses que sufren discapacidad o enfermedades serias”, precisa.

“A los jueces les gusta aprobar estos casos porque sienten la necesidad de proteger a la madre indocumentada porque el hijo la necesita”, observa.

“La madre no tiene que salir del país y exponerse a que le nieguen la petición en Ciudad Juárez. Se llevaría de 6 u 8 meses conseguirle un permiso de trabajo y la residencia la podría obtener cuando mucho en dos años”, ahonda.

Se conoce como la solicitud 42B, la cual se presenta ante una Corte de Migración, explica el abogado Gálvez.

Al salir del Show de Piolín, Fletes se sentía feliz. “Tener la residencia, significa que ya podré salir a la calle sin miedo. Más ahora que las cosas allá afuera están muy duras”, externó.

Gilberto, quien trabaja como cocinero en un negocio de comida rápida, dice que no tiene como agradecer a “Piolín” y al abogado Gálvez la ayuda en el proceso para obtener la residencia de su esposa.

“Me siento muy animado y más tranquilo porque sé que si llego a faltar, mi esposa ya va a estar aquí legalmente en el país y no la pueden deportar”, expone.

Platica que su preocupación por el estado migratorio de su compañera se incrementó a raíz de que comenzó a perder el oído y le han practicado varias cirugías.

Una segunda opinión

Eddie “Piolín” Sotelo dice que esta familia es un ejemplo de cómo mucha gente en busca de opciones para arreglar su estatus migratorio y quedarse en el país reciben mala información. “Por eso es muy importante consultar dos o tres abogados”, enfatiza.

Revela que en su show recibe muchas peticiones de ayuda. “Con Trump, la gente está asustada, con miedo. Cada caso que llega te conmueve y mucha de esa gente como los Ortiz no tienen récord criminal”, observa.

“En estos momentos la gente tiene hambre de información migratoria para no ser separados. Cuando les llamó para ver como los ayudamos, a veces no me creen, cuelgan, dudan, muchas veces me dicen no esté fregando”, dice.

Sotelo expone que es una bendición poder ser el puente para ayudar a la gente a hacerse residente legal. “Sé lo que se siente, yo fui indocumentado como por 16 años”, recuerda.

Trump nos han despertado

El “Piolín” dice que el lado positivo de la llegada de Donald Trump a la presidencia es que ha despertado a los latinos.

“Nos ha despertado. Ahora sí queremos hacernos ciudadanos estadounidenses. Al papá de Christian, ya lo animamos a hacerse ciudadano. Ya califica. Mucha gente ha sido residente 20 años y hasta ahora con Trump se ha sentido animada a naturalizarse”, remarca.

El otro aspecto bueno, considera, es que la gente quiere informarse sobre sus opciones migratorias realez. “Lo que yo le pido a todos es que nos portemos bien. Por ejemplo, no tomen y manejen al mismo tiempo. Que no haya excusas para que nos quieran sacar”, recalca.