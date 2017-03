Video: Eiza González estrena película ‘Baby Driver’ en SXSW

La actriz comparte créditos con Jon Hamm y Ansel Elgort

Eiza González cada vez cobra más relevancia en Hollywood y en su nuevo proyecto comparte créditos con grandes figuras del cine.

Este fin de semana pasado durante el festival SXSW (South by Southwest) se estrenó “Baby Driver”, una película del director Edgar Wright que tiene en su historial títulos como “Scott Pilgrim vs. the World”, “The World’s End”, y “Shaun of the Dead”.

En la cinta participa González al lado de actores como Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, y Ansel Elgort.

“Baby Driver” gira alrededor de Baby (Elgort), un conductor de coches con discapacidad auditiva, quien se ve obligado por un jefe del crimen a involucrarse en un asalto que está destinado a fracasar.

¡Mira el trailer de “Baby Driver” aquí!